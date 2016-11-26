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Федор Арсентьев
№89
Вратарь
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Команда
Нефтехимик
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2016/2017
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
11:00
Сибирь
2 : 1
Нефтехимик
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
11:00
был в запасе
Сибирь
2
Нефтехимик
1
был в запасе
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
14:00
Нефтехимик
0 : 0
Балтика
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
14:00
был в запасе
Нефтехимик
0
Балтика
0
был в запасе
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
15:00
Химки
3 : 2
Нефтехимик
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Химки
3
Нефтехимик
2
минуты: 1' - 90'
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
9:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Нефтехимик
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
9:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Нефтехимик
0
был в запасе
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
13:30
Тамбов
0 : 0
Нефтехимик
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
13:30
был в запасе
Тамбов
0
Нефтехимик
0
был в запасе
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
14:00
Нефтехимик
0 : 1
Тюмень
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
14:00
был в запасе
Нефтехимик
0
Тюмень
1
был в запасе
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:00
Тосно
4 : 2
Нефтехимик
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:00
был в запасе
Тосно
4
Нефтехимик
2
был в запасе
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
18:00
Нефтехимик
1 : 2
Шинник
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
18:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Шинник
2
был в запасе
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
18:00
Нефтехимик
2 : 2
Сокол
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
18:00
был в запасе
Нефтехимик
2
Сокол
2
был в запасе
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
12:00
Луч
1 : 0
Нефтехимик
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
12:00
был в запасе
Луч
1
Нефтехимик
0
был в запасе
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
15:00
Нефтехимик
1 : 2
Факел
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
15:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Факел
2
был в запасе
03.09.2016
03 сент. 2016
сб
18:30
Спартак-Нальчик
3 : 2
Нефтехимик
03.09.2016
03 сент. 2016
сб
18:30
был в запасе
Спартак-Нальчик
3
Нефтехимик
2
был в запасе