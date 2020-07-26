Лука Дзанимачча
№46
Полузащитник
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Команда
Ювентус
Гражданство
Италия
Дата рождения
19 июля 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.07.2020 26 июля 2020 вс 22:45
Ювентус
-:-
Сампдория
26.07.2020 26 июля 2020 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
-
Сампдория
-
23.07.2020 23 июля 2020 чт 20:30
Удинезе
2 : 1
Ювентус
23.07.2020 23 июля 2020 чт 20:30
был в запасе
Удинезе
2
Ювентус
1
был в запасе
20.07.2020 20 июля 2020 пн 22:45
Ювентус
2 : 1
Лацио
20.07.2020 20 июля 2020 пн 22:45
был в запасе
Ювентус
2
Лацио
1
был в запасе
22.06.2020 22 июня 2020 пн 22:45
Болонья
0 : 2
Ювентус
22.06.2020 22 июня 2020 пн 22:45
был в запасе
Болонья
0
Ювентус
2
был в запасе