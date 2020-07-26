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Лука Дзанимачча
№46
Полузащитник
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Команда
Ювентус
Гражданство
Италия
Дата рождения
19 июля 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
26.07.2020
26 июля 2020
вс
22:45
Ювентус
-:-
Сампдория
26.07.2020
26 июля 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
-
Сампдория
-
23.07.2020
23 июля 2020
чт
20:30
Удинезе
2 : 1
Ювентус
23.07.2020
23 июля 2020
чт
20:30
был в запасе
Удинезе
2
Ювентус
1
был в запасе
20.07.2020
20 июля 2020
пн
22:45
Ювентус
2 : 1
Лацио
20.07.2020
20 июля 2020
пн
22:45
был в запасе
Ювентус
2
Лацио
1
был в запасе
22.06.2020
22 июня 2020
пн
22:45
Болонья
0 : 2
Ювентус
22.06.2020
22 июня 2020
пн
22:45
был в запасе
Болонья
0
Ювентус
2
был в запасе