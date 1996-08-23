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Ив Биссума
№8
Нападающий
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Команда
Брайтон & Хов
Гражданство
Мали
Дата рождения
30 авг. 1996 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
Бернли
-:-
Брайтон & Хов
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Бернли
-
Брайтон & Хов
-
20.07.2020
20 июля 2020
пн
20:00
Брайтон & Хов
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
23'
23'
23'
20.07.2020
20 июля 2020
пн
20:00
минуты: 1' - 73'
Брайтон & Хов
0
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 73'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:15
Саутгемптон
1 : 1
Брайтон & Хов
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:15
минуты: 69' - 90'
Саутгемптон
1
Брайтон & Хов
1
минуты: 69' - 90'
11.07.2020
11 июля 2020
сб
22:00
Брайтон & Хов
0 : 5
Манчестер Сити
83'
83'
83'
11.07.2020
11 июля 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Брайтон & Хов
0
Манчестер Сити
5
минуты: 1' - 90'
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:15
Брайтон & Хов
1 : 3
Ливерпуль
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:15
минуты: 71' - 90'
Брайтон & Хов
1
Ливерпуль
3
минуты: 71' - 90'
04.07.2020
04 июля 2020
сб
14:30
Норвич Сити
0 : 1
Брайтон & Хов
04.07.2020
04 июля 2020
сб
14:30
минуты: 1' - 79'
Норвич Сити
0
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 79'
30.06.2020
30 июня 2020
вт
22:15
Брайтон & Хов
0 : 3
Манчестер Юнайтед
30.06.2020
30 июня 2020
вт
22:15
минуты: 1' - 90'
Брайтон & Хов
0
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90'
23.06.2020
23 июня 2020
вт
20:00
Лестер Сити
0 : 0
Брайтон & Хов
23.06.2020
23 июня 2020
вт
20:00
минуты: 1' - 58'
Лестер Сити
0
Брайтон & Хов
0
минуты: 1' - 58'
20.06.2020
20 июня 2020
сб
17:00
Брайтон & Хов
2 : 1
Арсенал
20.06.2020
20 июня 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Брайтон & Хов
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
07.03.2020
07 марта 2020
сб
18:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Брайтон & Хов
07.03.2020
07 марта 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Вулверхэмптон
0
Брайтон & Хов
0
минуты: 1' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
15:30
Брайтон & Хов
0 : 1
Кристал Пэлас
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
15:30
минуты: 1' - 82'
Брайтон & Хов
0
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 82'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
Брайтон & Хов
10'
10'
10'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
1
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Астон Вилла
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Брайтон & Хов
1
Астон Вилла
1
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Эвертон
1 : 0
Брайтон & Хов
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Эвертон
1
Брайтон & Хов
0
был в запасе
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
15:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Челси
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
15:30
минуты: 1' - 46'
Брайтон & Хов
1
Челси
1
минуты: 1' - 46'
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
15:30
Брайтон & Хов
2 : 0
Борнмут
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Брайтон & Хов
2
Борнмут
0
минуты: 1' - 90'
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
15:30
Тоттенхэм
2 : 1
Брайтон & Хов
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
15:30
был в запасе
Тоттенхэм
2
Брайтон & Хов
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Брайтон & Хов
0 : 1
Шеффилд Юнайтед
87'
87'
87'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Брайтон & Хов
0
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
16.12.2019
16 дек. 2019
пн
22:45
Кристал Пэлас
1 : 1
Брайтон & Хов
16.12.2019
16 дек. 2019
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Кристал Пэлас
1
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90'
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
19:30
Брайтон & Хов
2 : 2
Вулверхэмптон
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
19:30
был в запасе
Брайтон & Хов
2
Вулверхэмптон
2
был в запасе
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