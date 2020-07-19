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Серхио Леон
№7
Нападающий
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Команда
Леванте
Гражданство
Испания
Дата рождения
6 янв. 1989 (31) год
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
Леванте
1 : 0
Хетафе
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
минуты: 1' - 67'
Леванте
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 67'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
Сельта
2 : 3
Леванте
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
был в запасе
Сельта
2
Леванте
3
был в запасе
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:00
Леванте
1 : 2
Атлетик
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:00
был в запасе
Леванте
1
Атлетик
2
был в запасе
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:30
Мальорка
2 : 0
Леванте
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:30
минуты: 78' - 90'
Мальорка
2
Леванте
0
минуты: 78' - 90'
06.07.2020
06 июля 2020
пн
20:30
Леванте
1 : 1
Реал Сосьедад
06.07.2020
06 июля 2020
пн
20:30
минуты: 89' - 90'
Леванте
1
Реал Сосьедад
1
минуты: 89' - 90'
01.07.2020
01 июля 2020
ср
23:00
Вальядолид
0 : 0
Леванте
01.07.2020
01 июля 2020
ср
23:00
минуты: 79' - 90'
Вальядолид
0
Леванте
0
минуты: 79' - 90'
28.06.2020
28 июня 2020
вс
15:00
Леванте
4 : 2
Бетис
28.06.2020
28 июня 2020
вс
15:00
минуты: 75' - 90'
Леванте
4
Бетис
2
минуты: 75' - 90'
23.06.2020
23 июня 2020
вт
20:30
Леванте
0 : 1
Атлетико
23.06.2020
23 июня 2020
вт
20:30
минуты: 1' - 70'
Леванте
0
Атлетико
1
минуты: 1' - 70'
20.06.2020
20 июня 2020
сб
15:00
Эспаньол
1 : 3
Леванте
20.06.2020
20 июня 2020
сб
15:00
был в запасе
Эспаньол
1
Леванте
3
был в запасе
15.06.2020
15 июня 2020
пн
20:30
Леванте
1 : 1
Севилья
15.06.2020
15 июня 2020
пн
20:30
минуты: 72' - 90'
Леванте
1
Севилья
1
минуты: 72' - 90'
12.06.2020
12 июня 2020
пт
23:00
Валенсия
1 : 1
Леванте
12.06.2020
12 июня 2020
пт
23:00
был в запасе
Валенсия
1
Леванте
1
был в запасе
08.03.2020
08 марта 2020
вс
18:00
Леванте
1 : 1
Гранада
08.03.2020
08 марта 2020
вс
18:00
минуты: 78' - 90'
Леванте
1
Гранада
1
минуты: 78' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
15:00
Эйбар
3 : 0
Леванте
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
15:00
минуты: 66' - 90'
Эйбар
3
Леванте
0
минуты: 66' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
23:00
Леванте
1 : 0
Реал
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
23:00
был в запасе
Леванте
1
Реал
0
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
Вильярреал
2 : 1
Леванте
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Вильярреал
2
Леванте
1
был в запасе
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
15:00
Леванте
2 : 0
Леганес
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
15:00
был в запасе
Леванте
2
Леганес
0
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
15:00
Леванте
0 : 1
Алавес
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
15:00
был в запасе
Леванте
0
Алавес
1
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:30
Леванте
3 : 1
Сельта
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:30
был в запасе
Леванте
3
Сельта
1
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
15:00
Гранада
1 : 2
Леванте
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
15:00
был в запасе
Гранада
1
Леванте
2
был в запасе
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
20:30
Леванте
2 : 4
Валенсия
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
20:30
был в запасе
Леванте
2
Валенсия
4
был в запасе
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