Серхио Леон
№7
Нападающий
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Команда
Леванте
Гражданство
Испания
Дата рождения
6 янв. 1989 (31) год
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:00
Леванте
1 : 0
Хетафе
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:00
минуты: 1' - 67'
Леванте
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 67'
16.07.2020 16 июля 2020 чт 22:00
Сельта
2 : 3
Леванте
16.07.2020 16 июля 2020 чт 22:00
был в запасе
Сельта
2
Леванте
3
был в запасе
12.07.2020 12 июля 2020 вс 18:00
Леванте
1 : 2
Атлетик
12.07.2020 12 июля 2020 вс 18:00
был в запасе
Леванте
1
Атлетик
2
был в запасе
09.07.2020 09 июля 2020 чт 20:30
Мальорка
2 : 0
Леванте
09.07.2020 09 июля 2020 чт 20:30
минуты: 78' - 90'
Мальорка
2
Леванте
0
минуты: 78' - 90'
06.07.2020 06 июля 2020 пн 20:30
Леванте
1 : 1
Реал Сосьедад
06.07.2020 06 июля 2020 пн 20:30
минуты: 89' - 90'
Леванте
1
Реал Сосьедад
1
минуты: 89' - 90'
01.07.2020 01 июля 2020 ср 23:00
Вальядолид
0 : 0
Леванте
01.07.2020 01 июля 2020 ср 23:00
минуты: 79' - 90'
Вальядолид
0
Леванте
0
минуты: 79' - 90'
28.06.2020 28 июня 2020 вс 15:00
Леванте
4 : 2
Бетис
28.06.2020 28 июня 2020 вс 15:00
минуты: 75' - 90'
Леванте
4
Бетис
2
минуты: 75' - 90'
23.06.2020 23 июня 2020 вт 20:30
Леванте
0 : 1
Атлетико
23.06.2020 23 июня 2020 вт 20:30
минуты: 1' - 70'
Леванте
0
Атлетико
1
минуты: 1' - 70'
20.06.2020 20 июня 2020 сб 15:00
Эспаньол
1 : 3
Леванте
20.06.2020 20 июня 2020 сб 15:00
был в запасе
Эспаньол
1
Леванте
3
был в запасе
15.06.2020 15 июня 2020 пн 20:30
Леванте
1 : 1
Севилья
15.06.2020 15 июня 2020 пн 20:30
минуты: 72' - 90'
Леванте
1
Севилья
1
минуты: 72' - 90'
12.06.2020 12 июня 2020 пт 23:00
Валенсия
1 : 1
Леванте
12.06.2020 12 июня 2020 пт 23:00
был в запасе
Валенсия
1
Леванте
1
был в запасе
08.03.2020 08 марта 2020 вс 18:00
Леванте
1 : 1
Гранада
08.03.2020 08 марта 2020 вс 18:00
минуты: 78' - 90'
Леванте
1
Гранада
1
минуты: 78' - 90'
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 15:00
Эйбар
3 : 0
Леванте
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 15:00
минуты: 66' - 90'
Эйбар
3
Леванте
0
минуты: 66' - 90'
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 23:00
Леванте
1 : 0
Реал
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 23:00
был в запасе
Леванте
1
Реал
0
был в запасе
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 20:30
Вильярреал
2 : 1
Леванте
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 20:30
был в запасе
Вильярреал
2
Леванте
1
был в запасе
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 15:00
Леванте
2 : 0
Леганес
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 15:00
был в запасе
Леванте
2
Леганес
0
был в запасе
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 15:00
Леванте
0 : 1
Алавес
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 15:00
был в запасе
Леванте
0
Алавес
1
был в запасе
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 20:30
Леванте
3 : 1
Сельта
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 20:30
был в запасе
Леванте
3
Сельта
1
был в запасе
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 15:00
Гранада
1 : 2
Леванте
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 15:00
был в запасе
Гранада
1
Леванте
2
был в запасе
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 20:30
Леванте
2 : 4
Валенсия
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 20:30
был в запасе
Леванте
2
Валенсия
4
был в запасе
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