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Матч-центр
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Максим Кутовой
№67
Нападающий
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 июля 2001 (19) лет
Рост
186
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
Сезон:
2019/2020
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
Краснодар
4 : 0
Ахмат
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
минуты: 79' - 90'
Краснодар
4
Ахмат
0
минуты: 79' - 90'
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
Краснодар
0 : 2
Динамо
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
минуты: 70' - 90'
Краснодар
0
Динамо
2
минуты: 70' - 90'
15.07.2020
15 июля 2020
ср
18:00
Крылья Советов
0 : 0
Краснодар
15.07.2020
15 июля 2020
ср
18:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Краснодар
0
был в запасе
12.07.2020
12 июля 2020
вс
20:30
Краснодар
3 : 0
Урал
12.07.2020
12 июля 2020
вс
20:30
минуты: 85' - 90'
Краснодар
3
Урал
0
минуты: 85' - 90'
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:30
Рубин
1 : 0
Краснодар
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:30
был в запасе
Рубин
1
Краснодар
0
был в запасе
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
Краснодар
2 : 4
Зенит
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
был в запасе
Краснодар
2
Зенит
4
был в запасе
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:00
Ростов
1 : 1
Краснодар
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:00
был в запасе
Ростов
1
Краснодар
1
был в запасе
01.03.2020
01 марта 2020
вс
16:30
Краснодар
2 : 0
Уфа
01.03.2020
01 марта 2020
вс
16:30
был в запасе
Краснодар
2
Уфа
0
был в запасе