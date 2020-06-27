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Рафал Гикевич
№1
Вратарь
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Команда
Аугсбург
Гражданство
Польша
Дата рождения
26 окт. 1987 (32) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
27.06.2020
27 июня 2020
сб
16:30
Унион
3 : 0
Фортуна
27.06.2020
27 июня 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Унион
3
Фортуна
0
минуты: 1' - 90'
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
Хоффенхайм
4 : 0
Унион
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
был в запасе
Хоффенхайм
4
Унион
0
был в запасе
16.06.2020
16 июня 2020
вт
21:30
Унион
1 : 0
Падерборн
16.06.2020
16 июня 2020
вт
21:30
минуты: 1' - 90'
Унион
1
Падерборн
0
минуты: 1' - 90'
13.06.2020
13 июня 2020
сб
16:30
Кельн
1 : 2
Унион
13.06.2020
13 июня 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
1
Унион
2
минуты: 1' - 90'
07.06.2020
07 июня 2020
вс
16:30
Унион
1 : 1
Шальке-04
07.06.2020
07 июня 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Унион
1
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90'
31.05.2020
31 мая 2020
вс
16:30
Боруссия
4 : 1
Унион
31.05.2020
31 мая 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
4
Унион
1
минуты: 1' - 90'
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Унион
1 : 1
Майнц
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
минуты: 1' - 90'
Унион
1
Майнц
1
минуты: 1' - 90'
22.05.2020
22 мая 2020
пт
21:30
Герта
4 : 0
Унион
22.05.2020
22 мая 2020
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Герта
4
Унион
0
минуты: 1' - 90'
17.05.2020
17 мая 2020
вс
19:00
Унион
0 : 2
Бавария
17.05.2020
17 мая 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Унион
0
Бавария
2
минуты: 1' - 90'
24.02.2020
24 февр. 2020
пн
22:30
Айнтрахт
1 : 2
Унион
24.02.2020
24 февр. 2020
пн
22:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
1
Унион
2
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
Унион
2 : 3
Байер
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Унион
2
Байер
3
минуты: 1' - 90'
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
17:30
Вердер
0 : 2
Унион
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Вердер
0
Унион
2
минуты: 1' - 90'
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
17:30
Боруссия
5 : 0
Унион
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
5
Унион
0
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Унион
2 : 0
Аугсбург
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Унион
2
Аугсбург
0
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Унион
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
РБ Лейпциг
3
Унион
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:30
Фортуна
2 : 1
Унион
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Фортуна
2
Унион
1
минуты: 1' - 90'
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
Унион
0 : 2
Хоффенхайм
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Унион
0
Хоффенхайм
2
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Падерборн
1 : 1
Унион
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Падерборн
1
Унион
1
минуты: 1' - 90'
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:30
Унион
2 : 0
Кельн
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Унион
2
Кельн
0
минуты: 1' - 90'
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
22:30
Шальке-04
2 : 1
Унион
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
2
Унион
1
минуты: 1' - 90'
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