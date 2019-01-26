Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Роб Хант
№42
Защитник
Подписаться
Команда
Брайтон & Хов
Гражданство
Англия
Дата рождения
7 июля 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
2016/2017
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:00
Донкастер Роверс
2 : 1
Олдхэм
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:00
был в запасе
Донкастер Роверс
2
Олдхэм
1
был в запасе
06.01.2019
06 янв. 2019
вс
17:00
Фулхэм
1 : 2
Олдхэм
06.01.2019
06 янв. 2019
вс
17:00
был в запасе
Фулхэм
1
Олдхэм
2
был в запасе