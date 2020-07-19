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Юссеф Эн-Несири
№15
Нападающий
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Команда
Севилья
Гражданство
Марокко
Дата рождения
1 июня 1997 (23) года
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
Севилья
1 : 0
Валенсия
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
минуты: 71' - 90'
Севилья
1
Валенсия
0
минуты: 71' - 90'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Севилья
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
минуты: 1' - 83'
Реал Сосьедад
0
Севилья
0
минуты: 1' - 83'
12.07.2020
12 июля 2020
вс
23:00
Севилья
2 : 0
Мальорка
84'
83'
84'
83'
84'
83'
12.07.2020
12 июля 2020
вс
23:00
84'
минуты: 63' - 90'
Севилья
2
Мальорка
0
минуты: 63' - 90'
09.07.2020
09 июля 2020
чт
23:00
Атлетик
1 : 2
Севилья
09.07.2020
09 июля 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 64'
Атлетик
1
Севилья
2
минуты: 1' - 64'
06.07.2020
06 июля 2020
пн
23:00
Севилья
1 : 0
Эйбар
06.07.2020
06 июля 2020
пн
23:00
минуты: 63' - 90'
Севилья
1
Эйбар
0
минуты: 63' - 90'
30.06.2020
30 июня 2020
вт
22:00
Леганес
0 : 3
Севилья
30.06.2020
30 июня 2020
вт
22:00
минуты: 1' - 87'
Леганес
0
Севилья
3
минуты: 1' - 87'
26.06.2020
26 июня 2020
пт
23:00
Севилья
1 : 1
Вальядолид
26.06.2020
26 июня 2020
пт
23:00
минуты: 66' - 90'
Севилья
1
Вальядолид
1
минуты: 66' - 90'
22.06.2020
22 июня 2020
пн
20:30
Вильярреал
2 : 2
Севилья
22.06.2020
22 июня 2020
пн
20:30
минуты: 1' - 81'
Вильярреал
2
Севилья
2
минуты: 1' - 81'
19.06.2020
19 июня 2020
пт
23:00
Севилья
0 : 0
Барселона
19.06.2020
19 июня 2020
пт
23:00
минуты: 69' - 90'
Севилья
0
Барселона
0
минуты: 69' - 90'
15.06.2020
15 июня 2020
пн
20:30
Леванте
1 : 1
Севилья
15.06.2020
15 июня 2020
пн
20:30
минуты: 73' - 90'
Леванте
1
Севилья
1
минуты: 73' - 90'
11.06.2020
11 июня 2020
чт
23:00
Севилья
2 : 0
Бетис
11.06.2020
11 июня 2020
чт
23:00
минуты: 71' - 90'
Севилья
2
Бетис
0
минуты: 71' - 90'
07.03.2020
07 марта 2020
сб
18:00
Атлетико
2 : 2
Севилья
07.03.2020
07 марта 2020
сб
18:00
минуты: 63' - 90'
Атлетико
2
Севилья
2
минуты: 63' - 90'
01.03.2020
01 марта 2020
вс
14:00
Севилья
3 : 2
Осасуна
13', 90'
13', 90'
13', 90'
01.03.2020
01 марта 2020
вс
14:00
13', 90'
минуты: 1' - 90'
Севилья
3
Осасуна
2
минуты: 1' - 90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:30
Хетафе
0 : 3
Севилья
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:30
был в запасе
Хетафе
0
Севилья
3
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:00
Севилья
2 : 2
Эспаньол
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
2
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
20:30
Сельта
2 : 1
Севилья
23'
23'
23'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
20:30
23'
минуты: 1' - 73'
Сельта
2
Севилья
1
минуты: 1' - 73'
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
20:30
Севилья
1 : 1
Алавес
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
20:30
был в запасе
Севилья
1
Алавес
1
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
23:00
Севилья
2 : 0
Гранада
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
23:00
был в запасе
Севилья
2
Гранада
0
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Реал
2 : 1
Севилья
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 67' - 90'
Реал
2
Севилья
1
минуты: 67' - 90'
03.01.2020
03 янв. 2020
пт
21:00
Вальядолид
2 : 2
Леганес
03.01.2020
03 янв. 2020
пт
21:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
2
Леганес
2
минуты: 1' - 90'
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