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Матч-центр
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Габриэль Симьон
№2
Защитник
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Команда
ФКСБ
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2016/2017
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
ФКСБ
2 : 1
Османлыспор
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
был в запасе
ФКСБ
2
Османлыспор
1
был в запасе
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
23:05
Цюрих
0 : 0
ФКСБ
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
23:05
был в запасе
Цюрих
0
ФКСБ
0
был в запасе
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
ФКСБ
1 : 1
Цюрих
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
был в запасе
ФКСБ
1
Цюрих
1
был в запасе