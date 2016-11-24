Габриэль Симьон
№2
Защитник
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Команда
ФКСБ
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
ФКСБ
2 : 1
Османлыспор
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
был в запасе
ФКСБ
2
Османлыспор
1
был в запасе
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
Цюрих
0 : 0
ФКСБ
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
был в запасе
Цюрих
0
ФКСБ
0
был в запасе
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
ФКСБ
1 : 1
Цюрих
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
был в запасе
ФКСБ
1
Цюрих
1
был в запасе