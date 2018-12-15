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Рамадан Собхи
№32
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Египет
Дата рождения
27 июня 1997 (23) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
18:00
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
18:00
минуты: 60' - 90'
Хаддерсфилд Таун
0
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 60' - 90'
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
18:00
Арсенал
1 : 0
Хаддерсфилд Таун
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
18:00
был в запасе
Арсенал
1
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе
04.12.2018
04 дек. 2018
вт
22:45
Борнмут
2 : 1
Хаддерсфилд Таун
04.12.2018
04 дек. 2018
вт
22:45
был в запасе
Борнмут
2
Хаддерсфилд Таун
1
был в запасе
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
18:00
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
Брайтон & Хов
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
18:00
был в запасе
Хаддерсфилд Таун
1
Брайтон & Хов
2
был в запасе
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
19:00
Вулверхэмптон
0 : 2
Хаддерсфилд Таун
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
19:00
был в запасе
Вулверхэмптон
0
Хаддерсфилд Таун
2
был в запасе
05.11.2018
05 нояб. 2018
пн
23:00
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
Фулхэм
05.11.2018
05 нояб. 2018
пн
23:00
был в запасе
Хаддерсфилд Таун
1
Фулхэм
0
был в запасе
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
17:00
Уотфорд
3 : 0
Хаддерсфилд Таун
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
17:00
минуты: 63' - 90'
Уотфорд
3
Хаддерсфилд Таун
0
минуты: 63' - 90'
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
15:30
Манчестер Сити
6 : 1
Хаддерсфилд Таун
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
15:30
минуты: 84' - 90'
Манчестер Сити
6
Хаддерсфилд Таун
1
минуты: 84' - 90'
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
17:00
Хаддерсфилд Таун
0 : 3
Челси
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
17:00
был в запасе
Хаддерсфилд Таун
0
Челси
3
был в запасе