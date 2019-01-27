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Матч-центр
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Леонардо Суарес
№29
Полузащитник
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Команда
Вильярреал
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
30 марта 1996 (24) года
Рост
162
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
14:00
Вальядолид
2 : 1
Сельта
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
14:00
был в запасе
Вальядолид
2
Сельта
1
был в запасе
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:30
Леванте
2 : 0
Вальядолид
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:30
был в запасе
Леванте
2
Вальядолид
0
был в запасе
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
18:15
Валенсия
1 : 1
Вальядолид
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
18:15
был в запасе
Валенсия
1
Вальядолид
1
был в запасе
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
15:00
Вальядолид
0 : 1
Райо Вальекано
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
15:00
был в запасе
Вальядолид
0
Райо Вальекано
1
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
22:45
Атлетик
1 : 1
Вальядолид
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Атлетик
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
18:15
Вальядолид
2 : 3
Атлетико
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
18:15
минуты: 75' - 90'
Вальядолид
2
Атлетико
3
минуты: 75' - 90'
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
20:30
Реал Сосьедад
1 : 2
Вальядолид
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
20:30
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Вальядолид
2
был в запасе
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
18:15
Вальядолид
2 : 4
Леганес
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
18:15
был в запасе
Вальядолид
2
Леганес
4
был в запасе
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
18:15
Севилья
1 : 0
Вальядолид
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
18:15
минуты: 84' - 90'
Севилья
1
Вальядолид
0
минуты: 84' - 90'
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
15:00
Вальядолид
0 : 0
Эйбар
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
18:15
Реал
2 : 0
Вальядолид
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
18:15
минуты: 1' - 69'
Реал
2
Вальядолид
0
минуты: 1' - 69'
26.10.2018
26 окт. 2018
пт
22:00
Вальядолид
1 : 1
Эспаньол
26.10.2018
26 окт. 2018
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
1
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
21:45
Бетис
0 : 1
Вальядолид
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Бетис
0
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
13:00
Вальядолид
1 : 0
Уэска
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
1
Уэска
0
минуты: 1' - 90'
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
17:15
Вильярреал
0 : 1
Вальядолид
53'
53'
53'
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
17:15
53'
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
0
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
27.09.2018
27 сент. 2018
чт
21:00
Вальядолид
2 : 1
Леванте
27.09.2018
27 сент. 2018
чт
21:00
минуты: 82' - 90'
Вальядолид
2
Леванте
1
минуты: 82' - 90'
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
17:15
Сельта
3 : 3
Вальядолид
90'
90'
90'
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
17:15
90'
был в запасе
Сельта
3
Вальядолид
3
был в запасе
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
19:30
Вальядолид
0 : 1
Алавес
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
19:30
был в запасе
Вальядолид
0
Алавес
1
был в запасе