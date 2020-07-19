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Иван Вильяр
№25
Вратарь
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Команда
Сельта
Гражданство
Испания
Дата рождения
9 июля 1997 (23) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
Эспаньол
0 : 0
Сельта
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
0
Сельта
0
минуты: 1' - 90'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
Сельта
2 : 3
Леванте
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
2
Леванте
3
минуты: 1' - 90'
11.07.2020
11 июля 2020
сб
18:00
Осасуна
2 : 1
Сельта
11.07.2020
11 июля 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
2
Сельта
1
минуты: 1' - 90'
07.07.2020
07 июля 2020
вт
23:00
Сельта
1 : 1
Атлетико
07.07.2020
07 июля 2020
вт
23:00
минуты: 81' - 90'
Сельта
1
Атлетико
1
минуты: 81' - 90'
04.07.2020
04 июля 2020
сб
18:00
Сельта
1 : 1
Бетис
04.07.2020
04 июля 2020
сб
18:00
был в запасе
Сельта
1
Бетис
1
был в запасе
30.06.2020
30 июня 2020
вт
20:30
Мальорка
5 : 1
Сельта
30.06.2020
30 июня 2020
вт
20:30
был в запасе
Мальорка
5
Сельта
1
был в запасе
27.06.2020
27 июня 2020
сб
18:00
Сельта
2 : 2
Барселона
27.06.2020
27 июня 2020
сб
18:00
был в запасе
Сельта
2
Барселона
2
был в запасе
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:30
Реал Сосьедад
0 : 1
Сельта
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:30
был в запасе
Реал Сосьедад
0
Сельта
1
был в запасе
21.06.2020
21 июня 2020
вс
15:00
Сельта
6 : 0
Алавес
21.06.2020
21 июня 2020
вс
15:00
был в запасе
Сельта
6
Алавес
0
был в запасе
17.06.2020
17 июня 2020
ср
20:30
Вальядолид
0 : 0
Сельта
17.06.2020
17 июня 2020
ср
20:30
был в запасе
Вальядолид
0
Сельта
0
был в запасе
13.06.2020
13 июня 2020
сб
18:00
Сельта
0 : 1
Вильярреал
13.06.2020
13 июня 2020
сб
18:00
был в запасе
Сельта
0
Вильярреал
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:30
Вильярреал
1 : 3
Сельта
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:30
был в запасе
Вильярреал
1
Сельта
3
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
18:00
Сельта
1 : 3
Реал
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
18:00
был в запасе
Сельта
1
Реал
3
был в запасе