Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Лукас Торрейра
№11
Полузащитник
Подписаться
Команда
Арсенал
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
11 февр. 1996 (24) года
Рост
167
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
Арсенал
-:-
Уотфорд
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
-
Уотфорд
-
21.07.2020
21 июля 2020
вт
22:15
Астон Вилла
1 : 0
Арсенал
35'
35'
35'
21.07.2020
21 июля 2020
вт
22:15
минуты: 1' - 46'
Астон Вилла
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 46'
15.07.2020
15 июля 2020
ср
22:15
Арсенал
2 : 1
Ливерпуль
46'
46'
46'
15.07.2020
15 июля 2020
ср
22:15
минуты: 1' - 57'
Арсенал
2
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 57'
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:30
Тоттенхэм
2 : 1
Арсенал
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:30
был в запасе
Тоттенхэм
2
Арсенал
1
был в запасе
07.07.2020
07 июля 2020
вт
22:15
Арсенал
1 : 1
Лестер Сити
07.07.2020
07 июля 2020
вт
22:15
минуты: 80' - 90'
Арсенал
1
Лестер Сити
1
минуты: 80' - 90'
04.07.2020
04 июля 2020
сб
19:30
Вулверхэмптон
0 : 2
Арсенал
88'
88'
88'
04.07.2020
04 июля 2020
сб
19:30
минуты: 83' - 90'
Вулверхэмптон
0
Арсенал
2
минуты: 83' - 90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:30
Арсенал
3 : 2
Эвертон
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:30
минуты: 76' - 90'
Арсенал
3
Эвертон
2
минуты: 76' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:30
Арсенал
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:30
был в запасе
Арсенал
4
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
Бернли
0 : 0
Арсенал
57'
57'
57'
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Бернли
0
Арсенал
0
был в запасе
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
23:15
Челси
2 : 2
Арсенал
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
23:15
минуты: 1' - 90'
Челси
2
Арсенал
2
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Арсенал
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
15:30
Кристал Пэлас
1 : 1
Арсенал
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
15:30
минуты: 1' - 46'
Кристал Пэлас
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 46'
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
23:00
Арсенал
2 : 0
Манчестер Юнайтед
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
17:00
Арсенал
1 : 2
Челси
73'
73'
73'
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Челси
2
минуты: 1' - 90'
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Борнмут
1 : 1
Арсенал
54'
54'
54'
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:30
Эвертон
0 : 0
Арсенал
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Эвертон
0
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:30
Арсенал
0 : 3
Манчестер Сити
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 90'
09.12.2019
09 дек. 2019
пн
23:00
Вест Хэм
1 : 3
Арсенал
09.12.2019
09 дек. 2019
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Вест Хэм
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90'
05.12.2019
05 дек. 2019
чт
23:15
Арсенал
1 : 2
Брайтон & Хов
05.12.2019
05 дек. 2019
чт
23:15
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Брайтон & Хов
2
минуты: 1' - 90'
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
17:00
Норвич Сити
2 : 2
Арсенал
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 70' - 90'
Норвич Сити
2
Арсенал
2
минуты: 70' - 90'
Показать все игры