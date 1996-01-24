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Матч-центр
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Элож Яо
№15
Защитник
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Команда
Лугано
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
20 янв. 1996 (24) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
италия. серия а
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
Динамо
1 : 1
Лугано
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Лугано
1
минуты: 1' - 90'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Лугано
0 : 1
Копенгаген
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Лугано
0
Копенгаген
1
был в запасе
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
20:55
Лугано
0 : 0
Мальме
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лугано
0
Мальме
0
минуты: 1' - 90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Мальме
2 : 1
Лугано
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Мальме
2
Лугано
1
минуты: 1' - 90'
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
Лугано
0 : 0
Динамо
23'
23'
23'
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лугано
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Копенгаген
1 : 0
Лугано
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Копенгаген
1
Лугано
0
минуты: 1' - 90'