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Матч-центр
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Стефано Сенси
№12
Полузащитник
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Команда
Интер
Гражданство
Италия
Дата рождения
5 авг. 1995 (24) года
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
13.06.2020
13 июня 2020
сб
22:00
Наполи
1 : 1
Интер
13.06.2020
13 июня 2020
сб
22:00
минуты: 88' - 90'
Наполи
1
Интер
1
минуты: 88' - 90'
12.02.2020
12 февр. 2020
ср
22:45
Интер
0 : 1
Наполи
12.02.2020
12 февр. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Интер
0
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
Интер
4 : 1
Кальяри
90'
90'
90'
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
был в запасе
Интер
4
Кальяри
1
был в запасе