Стефано Сенси
№12
Полузащитник
Подписаться
Команда
Интер
Гражданство
Италия
Дата рождения
5 авг. 1995 (24) года
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.06.2020 13 июня 2020 сб 22:00
Наполи
1 : 1
Интер
13.06.2020 13 июня 2020 сб 22:00
минуты: 88' - 90'
Наполи
1
Интер
1
минуты: 88' - 90'
12.02.2020 12 февр. 2020 ср 22:45
Интер
0 : 1
Наполи
12.02.2020 12 февр. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Интер
0
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 22:45
Интер
4 : 1
Кальяри
90'
90'
90'
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 22:45
был в запасе
Интер
4
Кальяри
1
был в запасе