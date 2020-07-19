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Микель Весга
№21
Полузащитник
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Команда
Атлетик
Гражданство
Испания
Дата рождения
21 мая 1993 (27) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
Гранада
4 : 0
Атлетик
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
минуты: 1' - 41'
Гранада
4
Атлетик
0
минуты: 1' - 41'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
Атлетик
0 : 2
Леганес
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
минуты: 1' - 83'
Атлетик
0
Леганес
2
минуты: 1' - 83'
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:00
Леванте
1 : 2
Атлетик
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
1
Атлетик
2
минуты: 1' - 90'
09.07.2020
09 июля 2020
чт
23:00
Атлетик
1 : 2
Севилья
09.07.2020
09 июля 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
1
Севилья
2
минуты: 1' - 90'
05.07.2020
05 июля 2020
вс
15:00
Атлетик
0 : 1
Реал
05.07.2020
05 июля 2020
вс
15:00
минуты: 63' - 90'
Атлетик
0
Реал
1
минуты: 63' - 90'
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:30
Валенсия
0 : 2
Атлетик
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:30
минуты: 66' - 90'
Валенсия
0
Атлетик
2
минуты: 66' - 90'
27.06.2020
27 июня 2020
сб
15:00
Атлетик
3 : 1
Мальорка
27.06.2020
27 июня 2020
сб
15:00
минуты: 84' - 90'
Атлетик
3
Мальорка
1
минуты: 84' - 90'
23.06.2020
23 июня 2020
вт
23:00
Барселона
1 : 0
Атлетик
23.06.2020
23 июня 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
1
Атлетик
0
минуты: 1' - 90'
20.06.2020
20 июня 2020
сб
18:00
Атлетик
1 : 0
Бетис
20.06.2020
20 июня 2020
сб
18:00
минуты: 74' - 90'
Атлетик
1
Бетис
0
минуты: 74' - 90'
17.06.2020
17 июня 2020
ср
20:30
Эйбар
2 : 2
Атлетик
90'
90'
90'
17.06.2020
17 июня 2020
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Эйбар
2
Атлетик
2
минуты: 1' - 90'
14.06.2020
14 июня 2020
вс
15:00
Атлетик
1 : 1
Атлетико
14.06.2020
14 июня 2020
вс
15:00
минуты: 63' - 90'
Атлетик
1
Атлетико
1
минуты: 63' - 90'
08.03.2020
08 марта 2020
вс
16:00
Вальядолид
1 : 4
Атлетик
08.03.2020
08 марта 2020
вс
16:00
минуты: 53' - 90'
Вальядолид
1
Атлетик
4
минуты: 53' - 90'
01.03.2020
01 марта 2020
вс
16:00
Атлетик
1 : 0
Вильярреал
85'
85'
85'
01.03.2020
01 марта 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
1
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
16:00
Алавес
2 : 1
Атлетик
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
2
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:30
Атлетик
0 : 1
Осасуна
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Атлетик
0
Осасуна
1
минуты: 1' - 90'
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
18:00
Атлетик
0 : 2
Хетафе
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
18:00
был в запасе
Атлетик
0
Хетафе
2
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
15:00
Эспаньол
1 : 1
Атлетик
9'
9'
9'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:30
Атлетик
1 : 1
Сельта
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:30
был в запасе
Атлетик
1
Сельта
1
был в запасе
03.01.2020
03 янв. 2020
пт
23:00
Севилья
1 : 1
Атлетик
03.01.2020
03 янв. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
23:00
Реал
0 : 0
Атлетик
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал
0
Атлетик
0
минуты: 1' - 90'
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