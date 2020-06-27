Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Роланд Салаи
№22
Полузащитник
Подписаться
Команда
Фрайбург
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
22 мая 1997 (23) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
27.06.2020
27 июня 2020
сб
16:30
Фрайбург
4 : 0
Шальке-04
27.06.2020
27 июня 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Фрайбург
4
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
Бавария
3 : 1
Фрайбург
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 46'
Бавария
3
Фрайбург
1
минуты: 1' - 46'
16.06.2020
16 июня 2020
вт
21:30
Фрайбург
2 : 1
Герта
16.06.2020
16 июня 2020
вт
21:30
минуты: 1' - 61'
Фрайбург
2
Герта
1
минуты: 1' - 61'
13.06.2020
13 июня 2020
сб
16:30
Вольфсбург
2 : 2
Фрайбург
46'
46'
46'
13.06.2020
13 июня 2020
сб
16:30
46'
минуты: 1' - 63'
Вольфсбург
2
Фрайбург
2
минуты: 1' - 63'
05.06.2020
05 июня 2020
пт
21:30
Фрайбург
1 : 0
Боруссия
05.06.2020
05 июня 2020
пт
21:30
минуты: 1' - 57'
Фрайбург
1
Боруссия
0
минуты: 1' - 57'
29.05.2020
29 мая 2020
пт
21:30
Фрайбург
0 : 1
Байер
29.05.2020
29 мая 2020
пт
21:30
минуты: 1' - 66'
Фрайбург
0
Байер
1
минуты: 1' - 66'
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
Айнтрахт
3 : 3
Фрайбург
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
минуты: 1' - 59'
Айнтрахт
3
Фрайбург
3
минуты: 1' - 59'
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
Фрайбург
0 : 1
Вердер
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 82'
Фрайбург
0
Вердер
1
минуты: 1' - 82'
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Фрайбург
24'
24'
24'
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 61'
РБ Лейпциг
1
Фрайбург
1
минуты: 1' - 61'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
Боруссия
1 : 0
Фрайбург
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 70'
Боруссия
1
Фрайбург
0
минуты: 1' - 70'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
Фрайбург
0 : 2
Фортуна
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Фрайбург
0
Фортуна
2
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
Аугсбург
1 : 1
Фрайбург
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Аугсбург
1
Фрайбург
1
был в запасе
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
17:30
Фрайбург
1 : 0
Хоффенхайм
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Фрайбург
1
Хоффенхайм
0
был в запасе
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:30
Кельн
4 : 0
Фрайбург
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:30
минуты: 68' - 90'
Кельн
4
Фрайбург
0
минуты: 68' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Фрайбург
0 : 2
Падерборн
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Фрайбург
0
Падерборн
2
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Майнц
1 : 2
Фрайбург
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Майнц
1
Фрайбург
2
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Герта
1 : 0
Фрайбург
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Герта
1
Фрайбург
0
минуты: 1' - 90'
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
17:30
Фрайбург
1 : 0
Вольфсбург
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Фрайбург
1
Вольфсбург
0
минуты: 1' - 90'
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
17:30
Боруссия
4 : 2
Фрайбург
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
17:30
был в запасе
Боруссия
4
Фрайбург
2
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Байер
1 : 1
Фрайбург
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Байер
1
Фрайбург
1
был в запасе
Показать все игры