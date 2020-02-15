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Матч-центр
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Матеус Перейра
№10
Полузащитник
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Команда
Дижон
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
25 февр. 1998 (22) года
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
италия. серия а
Сезон:
2019/2020
2017/2018
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Бордо
2 : 2
Дижон
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Дижон
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Дижон
2 : 2
Метц
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Дижон
2
Метц
2
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Амьен
1 : 1
Дижон
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Амьен
1
Дижон
1
был в запасе
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
19:00
Нант
1 : 0
Дижон
57'
57'
57'
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
21:00
Дижон
2 : 2
Монпелье
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
21:00
был в запасе
Дижон
2
Монпелье
2
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Лилль
1 : 0
Дижон
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Лилль
1
Дижон
0
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Дижон
2 : 1
Ренн
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
2
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
Монако
1 : 0
Дижон
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Монако
1
Дижон
0
был в запасе
01.11.2019
01 нояб. 2019
пт
22:45
Дижон
2 : 1
ПСЖ
01.11.2019
01 нояб. 2019
пт
22:45
был в запасе
Дижон
2
ПСЖ
1
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Брест
2 : 0
Дижон
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Брест
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
Дижон
1 : 0
Страсбур
29'
29'
29'
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Реймс
1 : 2
Дижон
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Реймс
1
Дижон
2
был в запасе
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
Дижон
0 : 0
Марсель
90'
90'
90'
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
был в запасе
Дижон
0
Марсель
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Ницца
2 : 1
Дижон
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Дижон
1
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
Дижон
0 : 0
Ним
44'
44'
44'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
0
Ним
0
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
Анжер
2 : 0
Дижон
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Анжер
2
Дижон
0
был в запасе