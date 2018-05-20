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Андреа Налини
№9
Нападающий
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Команда
Кротоне
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
20.05.2018
20 мая 2018
вс
19:00
Наполи
2 : 1
Кротоне
20.05.2018
20 мая 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Кротоне
1
минуты: 1' - 90'
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
Кротоне
2 : 2
Лацио
36'
36'
36'
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Кротоне
2
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
06.05.2018
06 мая 2018
вс
16:00
Кьево
2 : 1
Кротоне
06.05.2018
06 мая 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
2
Кротоне
1
минуты: 1' - 90'
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
13:30
Кротоне
4 : 1
Сассуоло
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Кротоне
4
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90'
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:00
Удинезе
1 : 2
Кротоне
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
1
Кротоне
2
минуты: 1' - 90'
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
Кротоне
1 : 1
Ювентус
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
был в запасе
Кротоне
1
Ювентус
1
был в запасе
18.03.2018
18 марта 2018
вс
17:00
Кротоне
0 : 2
Рома
18.03.2018
18 марта 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кротоне
0
Рома
2
минуты: 1' - 90'
11.03.2018
11 марта 2018
вс
17:00
Кротоне
4 : 1
Сампдория
11.03.2018
11 марта 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кротоне
4
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
14:30
Кротоне
2 : 3
СПАЛ
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Кротоне
2
СПАЛ
3
минуты: 1' - 90'
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
17:00
Беневенто
3 : 2
Кротоне
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Беневенто
3
Кротоне
2
минуты: 1' - 90'
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
20:00
Кротоне
1 : 1
Аталанта
90'
90'
90'
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Кротоне
1
Аталанта
1
минуты: 1' - 90'
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
22:45
Интер
1 : 1
Кротоне
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Интер
1
Кротоне
1
минуты: 1' - 90'
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
Кротоне
1 : 1
Кальяри
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
был в запасе
Кротоне
1
Кальяри
1
был в запасе
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
Верона
0 : 3
Кротоне
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
был в запасе
Верона
0
Кротоне
3
был в запасе
04.12.2017
04 дек. 2017
пн
21:00
Кротоне
0 : 3
Удинезе
04.12.2017
04 дек. 2017
пн
21:00
минуты: 1' - 90'
Кротоне
0
Удинезе
3
минуты: 1' - 90'
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
22:45
Ювентус
3 : 0
Кротоне
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
3
Кротоне
0
минуты: 1' - 90'
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
14:30
Кротоне
0 : 1
Дженоа
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Кротоне
0
Дженоа
1
минуты: 1' - 90'
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
20:00
Болонья
2 : 3
Кротоне
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Кротоне
3
минуты: 1' - 90'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:00
Кротоне
2 : 1
Фиорентина
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кротоне
2
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
Рома
1 : 0
Кротоне
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Рома
1
Кротоне
0
минуты: 1' - 90'
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