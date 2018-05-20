Марко Феста
№5
Вратарь
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Команда
Кротоне
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.05.2018 20 мая 2018 вс 19:00
Наполи
2 : 1
Кротоне
20.05.2018 20 мая 2018 вс 19:00
был в запасе
Наполи
2
Кротоне
1
был в запасе
13.05.2018 13 мая 2018 вс 16:00
Кротоне
2 : 2
Лацио
13.05.2018 13 мая 2018 вс 16:00
был в запасе
Кротоне
2
Лацио
2
был в запасе
06.05.2018 06 мая 2018 вс 16:00
Кьево
2 : 1
Кротоне
06.05.2018 06 мая 2018 вс 16:00
был в запасе
Кьево
2
Кротоне
1
был в запасе
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 13:30
Кротоне
4 : 1
Сассуоло
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 13:30
был в запасе
Кротоне
4
Сассуоло
1
был в запасе
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:00
Удинезе
1 : 2
Кротоне
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:00
был в запасе
Удинезе
1
Кротоне
2
был в запасе
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
Кротоне
1 : 1
Ювентус
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
был в запасе
Кротоне
1
Ювентус
1
был в запасе
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 19:00
Дженоа
1 : 0
Кротоне
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 19:00
был в запасе
Дженоа
1
Кротоне
0
был в запасе
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 16:00
Кротоне
1 : 0
Болонья
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 16:00
был в запасе
Кротоне
1
Болонья
0
был в запасе
04.04.2018 04 апр. 2018 ср 19:30
Торино
4 : 1
Кротоне
04.04.2018 04 апр. 2018 ср 19:30
был в запасе
Торино
4
Кротоне
1
был в запасе
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:00
Фиорентина
2 : 0
Кротоне
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:00
был в запасе
Фиорентина
2
Кротоне
0
был в запасе
18.03.2018 18 марта 2018 вс 17:00
Кротоне
0 : 2
Рома
18.03.2018 18 марта 2018 вс 17:00
был в запасе
Кротоне
0
Рома
2
был в запасе
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 17:00
Беневенто
3 : 2
Кротоне
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 17:00
был в запасе
Беневенто
3
Кротоне
2
был в запасе
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 20:00
Кротоне
1 : 1
Аталанта
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 20:00
был в запасе
Кротоне
1
Аталанта
1
был в запасе
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 22:45
Интер
1 : 1
Кротоне
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 22:45
был в запасе
Интер
1
Кротоне
1
был в запасе
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 17:00
Кротоне
1 : 1
Кальяри
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 17:00
был в запасе
Кротоне
1
Кальяри
1
был в запасе
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 17:00
Верона
0 : 3
Кротоне
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 17:00
был в запасе
Верона
0
Кротоне
3
был в запасе
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 17:00
Милан
1 : 0
Кротоне
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 17:00
был в запасе
Милан
1
Кротоне
0
был в запасе
29.12.2017 29 дек. 2017 пт 22:45
Кротоне
0 : 1
Наполи
29.12.2017 29 дек. 2017 пт 22:45
был в запасе
Кротоне
0
Наполи
1
был в запасе
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 14:30
Лацио
4 : 0
Кротоне
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 14:30
был в запасе
Лацио
4
Кротоне
0
был в запасе
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 17:00
Кротоне
1 : 0
Кьево
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 17:00
был в запасе
Кротоне
1
Кьево
0
был в запасе
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