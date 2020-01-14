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Лента
Матч-центр
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Лукас Бойе
№18
Нападающий
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Команда
Рединг
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
28 февр. 1996 (24) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
испания. примера
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
Блэкпул
0 : 2
Рединг
42'
42'
42'
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
42'
минуты: 1' - 90'
Блэкпул
0
Рединг
2
минуты: 1' - 90'
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
18:01
Рединг
2 : 2
Блэкпул
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
18:01
минуты: 1' - 90'
Рединг
2
Блэкпул
2
минуты: 1' - 90'