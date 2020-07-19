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Матч-центр
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Хосе Антонио Каро
№13
Вратарь
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Команда
Вальядолид
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 мая 1994 (26) лет
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2016/2017
19.07.2020
19 июля 2020
вс
19:30
Вальядолид
2 : 0
Бетис
19.07.2020
19 июля 2020
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
2
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
19:30
Эйбар
3 : 1
Вальядолид
16.07.2020
16 июля 2020
чт
19:30
минуты: 1' - 65'
Эйбар
3
Вальядолид
1
минуты: 1' - 65'
11.07.2020
11 июля 2020
сб
20:30
Вальядолид
0 : 1
Барселона
11.07.2020
11 июля 2020
сб
20:30
был в запасе
Вальядолид
0
Барселона
1
был в запасе
26.06.2020
26 июня 2020
пт
23:00
Севилья
1 : 1
Вальядолид
26.06.2020
26 июня 2020
пт
23:00
был в запасе
Севилья
1
Вальядолид
1
был в запасе
23.06.2020
23 июня 2020
вт
20:30
Вальядолид
1 : 1
Хетафе
23.06.2020
23 июня 2020
вт
20:30
был в запасе
Вальядолид
1
Хетафе
1
был в запасе
20.06.2020
20 июня 2020
сб
23:00
Атлетико
1 : 0
Вальядолид
20.06.2020
20 июня 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
1
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
18:00
Вальядолид
2 : 1
Эспаньол
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
18:00
был в запасе
Вальядолид
2
Эспаньол
1
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
23:00
Гранада
2 : 1
Вальядолид
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
23:00
был в запасе
Гранада
2
Вальядолид
1
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
Осасуна
0 : 0
Вальядолид
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
был в запасе
Осасуна
0
Вальядолид
0
был в запасе