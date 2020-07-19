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Матч-центр
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Мариано Диас
№7
Нападающий
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Команда
Реал
Гражданство
Доминиканская Республика
Дата рождения
1 авг. 1993 (26) лет
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
Леганес
2 : 2
Реал
66'
66'
66'
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
минуты: 62' - 90'
Леганес
2
Реал
2
минуты: 62' - 90'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
Реал
2 : 1
Вильярреал
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
был в запасе
Реал
2
Вильярреал
1
был в запасе
10.07.2020
10 июля 2020
пт
23:00
Реал
2 : 0
Алавес
10.07.2020
10 июля 2020
пт
23:00
был в запасе
Реал
2
Алавес
0
был в запасе
05.07.2020
05 июля 2020
вс
15:00
Атлетик
0 : 1
Реал
05.07.2020
05 июля 2020
вс
15:00
был в запасе
Атлетик
0
Реал
1
был в запасе
02.07.2020
02 июля 2020
чт
23:00
Реал
1 : 0
Хетафе
90'
90'
90'
02.07.2020
02 июля 2020
чт
23:00
минуты: 90' - 90'
Реал
1
Хетафе
0
минуты: 90' - 90'
28.06.2020
28 июня 2020
вс
23:00
Эспаньол
0 : 1
Реал
28.06.2020
28 июня 2020
вс
23:00
был в запасе
Эспаньол
0
Реал
1
был в запасе
24.06.2020
24 июня 2020
ср
23:00
Реал
2 : 0
Мальорка
24.06.2020
24 июня 2020
ср
23:00
минуты: 83' - 90'
Реал
2
Мальорка
0
минуты: 83' - 90'
21.06.2020
21 июня 2020
вс
23:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Реал
21.06.2020
21 июня 2020
вс
23:00
минуты: 78' - 90'
Реал Сосьедад
1
Реал
2
минуты: 78' - 90'
01.03.2020
01 марта 2020
вс
23:00
Реал
2 : 0
Барселона
90'
90'
90'
01.03.2020
01 марта 2020
вс
23:00
90'
минуты: 90' - 90'
Реал
2
Барселона
0
минуты: 90' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
22:00
Мальорка
1 : 0
Реал
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
22:00
был в запасе
Мальорка
1
Реал
0
был в запасе