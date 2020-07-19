Мариано Диас
№7
Нападающий
Подписаться
Команда
Реал
Гражданство
Доминиканская Республика
Дата рождения
1 авг. 1993 (26) лет
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:00
Леганес
2 : 2
Реал
66'
66'
66'
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:00
минуты: 62' - 90'
Леганес
2
Реал
2
минуты: 62' - 90'
16.07.2020 16 июля 2020 чт 22:00
Реал
2 : 1
Вильярреал
16.07.2020 16 июля 2020 чт 22:00
был в запасе
Реал
2
Вильярреал
1
был в запасе
10.07.2020 10 июля 2020 пт 23:00
Реал
2 : 0
Алавес
10.07.2020 10 июля 2020 пт 23:00
был в запасе
Реал
2
Алавес
0
был в запасе
05.07.2020 05 июля 2020 вс 15:00
Атлетик
0 : 1
Реал
05.07.2020 05 июля 2020 вс 15:00
был в запасе
Атлетик
0
Реал
1
был в запасе
02.07.2020 02 июля 2020 чт 23:00
Реал
1 : 0
Хетафе
90'
90'
90'
02.07.2020 02 июля 2020 чт 23:00
минуты: 90' - 90'
Реал
1
Хетафе
0
минуты: 90' - 90'
28.06.2020 28 июня 2020 вс 23:00
Эспаньол
0 : 1
Реал
28.06.2020 28 июня 2020 вс 23:00
был в запасе
Эспаньол
0
Реал
1
был в запасе
24.06.2020 24 июня 2020 ср 23:00
Реал
2 : 0
Мальорка
24.06.2020 24 июня 2020 ср 23:00
минуты: 83' - 90'
Реал
2
Мальорка
0
минуты: 83' - 90'
21.06.2020 21 июня 2020 вс 23:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Реал
21.06.2020 21 июня 2020 вс 23:00
минуты: 78' - 90'
Реал Сосьедад
1
Реал
2
минуты: 78' - 90'
01.03.2020 01 марта 2020 вс 23:00
Реал
2 : 0
Барселона
90'
90'
90'
01.03.2020 01 марта 2020 вс 23:00
90'
минуты: 90' - 90'
Реал
2
Барселона
0
минуты: 90' - 90'
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 22:00
Мальорка
1 : 0
Реал
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 22:00
был в запасе
Мальорка
1
Реал
0
был в запасе