Богдан Овсянников
№81
Вратарь
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 янв. 1999 (21) год
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.06.2020 19 июня 2020 пт 18:00
Крылья Советов
2 : 4
Ахмат
19.06.2020 19 июня 2020 пт 18:00
был в запасе
Крылья Советов
2
Ахмат
4
был в запасе
16.03.2020 16 марта 2020 пн 19:30
Тамбов
3 : 0
Крылья Советов
16.03.2020 16 марта 2020 пн 19:30
был в запасе
Тамбов
3
Крылья Советов
0
был в запасе
08.03.2020 08 марта 2020 вс 14:00
Рубин
0 : 1
Крылья Советов
08.03.2020 08 марта 2020 вс 14:00
был в запасе
Рубин
0
Крылья Советов
1
был в запасе
28.02.2020 28 февр. 2020 пт 18:30
Крылья Советов
1 : 1
Оренбург
28.02.2020 28 февр. 2020 пт 18:30
был в запасе
Крылья Советов
1
Оренбург
1
был в запасе
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 14:00
Крылья Советов
2 : 3
Урал
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 14:00
был в запасе
Крылья Советов
2
Урал
3
был в запасе
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 14:00
Крылья Советов
0 : 1
Уфа
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 14:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Уфа
1
был в запасе
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 19:00
ЦСКА
1 : 0
Крылья Советов
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 19:00
был в запасе
ЦСКА
1
Крылья Советов
0
был в запасе
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 19:00
Спартак
2 : 0
Крылья Советов
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 19:00
был в запасе
Спартак
2
Крылья Советов
0
был в запасе
04.11.2019 04 нояб. 2019 пн 16:30
Крылья Советов
0 : 0
Рубин
04.11.2019 04 нояб. 2019 пн 16:30
был в запасе
Крылья Советов
0
Рубин
0
был в запасе
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 14:00
Крылья Советов
0 : 2
Зенит
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 14:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Зенит
2
был в запасе
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 11:30
Оренбург
0 : 1
Крылья Советов
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 11:30
был в запасе
Оренбург
0
Крылья Советов
1
был в запасе
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 19:00
Сочи
0 : 2
Крылья Советов
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 19:00
был в запасе
Сочи
0
Крылья Советов
2
был в запасе
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 14:00
Крылья Советов
2 : 0
Тамбов
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 14:00
был в запасе
Крылья Советов
2
Тамбов
0
был в запасе
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 14:00
Ахмат
1 : 1
Крылья Советов
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 14:00
был в запасе
Ахмат
1
Крылья Советов
1
был в запасе
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 19:00
Краснодар
4 : 2
Крылья Советов
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 19:00
был в запасе
Краснодар
4
Крылья Советов
2
был в запасе
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 20:00
Крылья Советов
0 : 0
Динамо
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 20:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Динамо
0
был в запасе
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 19:00
Крылья Советов
1 : 2
Спартак
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 19:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Спартак
2
был в запасе
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 14:00
Урал
1 : 3
Крылья Советов
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 14:00
был в запасе
Урал
1
Крылья Советов
3
был в запасе
12.08.2019 12 авг. 2019 пн 20:00
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
12.08.2019 12 авг. 2019 пн 20:00
был в запасе
Ростов
1
Крылья Советов
0
был в запасе
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 16:30
Крылья Советов
1 : 2
Локомотив
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 16:30
был в запасе
Крылья Советов
1
Локомотив
2
был в запасе
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