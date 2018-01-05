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Фелипе Коста
№21
Полузащитник
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Команда
Аустрия
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
05.01.2018
05 янв. 2018
пт
20:00
Кьево
1 : 1
Удинезе
05.01.2018
05 янв. 2018
пт
20:00
был в запасе
Кьево
1
Удинезе
1
был в запасе
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
Удинезе
4 : 0
Верона
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
был в запасе
Удинезе
4
Верона
0
был в запасе
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
17:00
Интер
1 : 3
Удинезе
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
17:00
был в запасе
Интер
1
Удинезе
3
был в запасе
04.12.2017
04 дек. 2017
пн
21:00
Кротоне
0 : 3
Удинезе
04.12.2017
04 дек. 2017
пн
21:00
был в запасе
Кротоне
0
Удинезе
3
был в запасе
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
13:30
Фиорентина
2 : 1
Удинезе
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
13:30
был в запасе
Фиорентина
2
Удинезе
1
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
19:00
Удинезе
4 : 0
Сампдория
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
19:00
был в запасе
Удинезе
4
Сампдория
0
был в запасе
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
16:00
Рома
3 : 1
Удинезе
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
16:00
был в запасе
Рома
3
Удинезе
1
был в запасе
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:45
Удинезе
2 : 3
Торино
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:45
был в запасе
Удинезе
2
Торино
3
был в запасе
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
16:00
Милан
2 : 1
Удинезе
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
16:00
был в запасе
Милан
2
Удинезе
1
был в запасе
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
21:45
Удинезе
1 : 2
Кьево
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
21:45
был в запасе
Удинезе
1
Кьево
2
был в запасе