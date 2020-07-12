Александер Шимановски
№11
Полузащитник
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Команда
Леганес
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
13 окт. 1988 (31) год
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.07.2020 12 июля 2020 вс 20:30
Леганес
1 : 0
Валенсия
12.07.2020 12 июля 2020 вс 20:30
был в запасе
Леганес
1
Валенсия
0
был в запасе
09.07.2020 09 июля 2020 чт 20:30
Эйбар
0 : 0
Леганес
09.07.2020 09 июля 2020 чт 20:30
был в запасе
Эйбар
0
Леганес
0
был в запасе
05.07.2020 05 июля 2020 вс 18:00
Эспаньол
0 : 1
Леганес
05.07.2020 05 июля 2020 вс 18:00
был в запасе
Эспаньол
0
Леганес
1
был в запасе