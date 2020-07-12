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Матч-центр
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Александер Шимановски
№11
Полузащитник
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Команда
Леганес
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
13 окт. 1988 (31) год
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
12.07.2020
12 июля 2020
вс
20:30
Леганес
1 : 0
Валенсия
12.07.2020
12 июля 2020
вс
20:30
был в запасе
Леганес
1
Валенсия
0
был в запасе
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:30
Эйбар
0 : 0
Леганес
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:30
был в запасе
Эйбар
0
Леганес
0
был в запасе
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:00
Эспаньол
0 : 1
Леганес
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:00
был в запасе
Эспаньол
0
Леганес
1
был в запасе