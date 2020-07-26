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Диего Рико
№15
Защитник
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Команда
Борнмут
Гражданство
Испания
Дата рождения
23 февр. 1993 (27) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
Эвертон
-:-
Борнмут
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Эвертон
-
Борнмут
-
19.07.2020
19 июля 2020
вс
16:00
Борнмут
0 : 2
Саутгемптон
19.07.2020
19 июля 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
0
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90'
15.07.2020
15 июля 2020
ср
20:00
Манчестер Сити
2 : 1
Борнмут
15.07.2020
15 июля 2020
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Манчестер Сити
2
Борнмут
1
минуты: 1' - 90'
12.07.2020
12 июля 2020
вс
21:00
Борнмут
4 : 1
Лестер Сити
12.07.2020
12 июля 2020
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
4
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 90'
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:00
Борнмут
0 : 0
Тоттенхэм
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
0
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 90'
04.07.2020
04 июля 2020
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
5 : 2
Борнмут
04.07.2020
04 июля 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Манчестер Юнайтед
5
Борнмут
2
минуты: 1' - 90'
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:00
Борнмут
1 : 4
Ньюкасл Юнайтед
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:00
был в запасе
Борнмут
1
Ньюкасл Юнайтед
4
был в запасе
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:00
Вулверхэмптон
1 : 0
Борнмут
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:00
был в запасе
Вулверхэмптон
1
Борнмут
0
был в запасе
20.06.2020
20 июня 2020
сб
21:45
Борнмут
0 : 2
Кристал Пэлас
20.06.2020
20 июня 2020
сб
21:45
был в запасе
Борнмут
0
Кристал Пэлас
2
был в запасе
07.03.2020
07 марта 2020
сб
15:30
Ливерпуль
2 : 1
Борнмут
07.03.2020
07 марта 2020
сб
15:30
был в запасе
Ливерпуль
2
Борнмут
1
был в запасе
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
Борнмут
2 : 2
Челси
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Борнмут
2
Челси
2
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Бернли
3 : 0
Борнмут
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Бернли
3
Борнмут
0
был в запасе
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Борнмут
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
2
Борнмут
1
минуты: 1' - 90'
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
Борнмут
2 : 1
Астон Вилла
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
2
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90'
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Борнмут
3 : 1
Брайтон & Хов
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Борнмут
3
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Норвич Сити
1 : 0
Борнмут
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Норвич Сити
1
Борнмут
0
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Борнмут
0 : 3
Уотфорд
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Борнмут
0
Уотфорд
3
был в запасе
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
20:30
Вест Хэм
4 : 0
Борнмут
23'
23'
23'
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Вест Хэм
4
Борнмут
0
минуты: 1' - 90'
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
15:30
Брайтон & Хов
2 : 0
Борнмут
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Брайтон & Хов
2
Борнмут
0
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Борнмут
0 : 1
Бернли
56'
56'
56'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
0
Бернли
1
минуты: 1' - 90'
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