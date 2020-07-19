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Рубен Собрино
№23
Нападающий
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Команда
Валенсия
Гражданство
Испания
Дата рождения
16 февр. 1992 (28) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
Севилья
1 : 0
Валенсия
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
минуты: 71' - 90'
Севилья
1
Валенсия
0
минуты: 71' - 90'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
Валенсия
1 : 0
Эспаньол
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
был в запасе
Валенсия
1
Эспаньол
0
был в запасе
12.07.2020
12 июля 2020
вс
20:30
Леганес
1 : 0
Валенсия
12.07.2020
12 июля 2020
вс
20:30
минуты: 87' - 90'
Леганес
1
Валенсия
0
минуты: 87' - 90'
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:30
Валенсия
2 : 1
Вальядолид
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:30
был в запасе
Валенсия
2
Вальядолид
1
был в запасе
04.07.2020
04 июля 2020
сб
23:00
Гранада
2 : 2
Валенсия
04.07.2020
04 июля 2020
сб
23:00
минуты: 81' - 90'
Гранада
2
Валенсия
2
минуты: 81' - 90'
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:30
Валенсия
0 : 2
Атлетик
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:30
был в запасе
Валенсия
0
Атлетик
2
был в запасе
28.06.2020
28 июня 2020
вс
18:00
Вильярреал
2 : 0
Валенсия
28.06.2020
28 июня 2020
вс
18:00
был в запасе
Вильярреал
2
Валенсия
0
был в запасе
21.06.2020
21 июня 2020
вс
20:30
Валенсия
2 : 0
Осасуна
21.06.2020
21 июня 2020
вс
20:30
был в запасе
Валенсия
2
Осасуна
0
был в запасе
18.06.2020
18 июня 2020
чт
23:00
Реал
3 : 0
Валенсия
18.06.2020
18 июня 2020
чт
23:00
был в запасе
Реал
3
Валенсия
0
был в запасе
12.06.2020
12 июня 2020
пт
23:00
Валенсия
1 : 1
Леванте
12.06.2020
12 июня 2020
пт
23:00
был в запасе
Валенсия
1
Леванте
1
был в запасе
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
Валенсия
2 : 1
Бетис
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 88' - 90'
Валенсия
2
Бетис
1
минуты: 88' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Валенсия
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Валенсия
0
был в запасе
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
23:00
Валенсия
2 : 2
Атлетико
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
23:00
был в запасе
Валенсия
2
Атлетико
2
был в запасе
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
18:00
Хетафе
3 : 0
Валенсия
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Хетафе
3
Валенсия
0
был в запасе
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
23:00
Валенсия
1 : 0
Сельта
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
23:00
был в запасе
Валенсия
1
Сельта
0
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Валенсия
2 : 0
Барселона
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 89' - 90'
Валенсия
2
Барселона
0
минуты: 89' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
14:00
Мальорка
4 : 1
Валенсия
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
14:00
был в запасе
Мальорка
4
Валенсия
1
был в запасе
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
15:00
Валенсия
1 : 0
Эйбар
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
15:00
был в запасе
Валенсия
1
Эйбар
0
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
23:00
Вальядолид
1 : 1
Валенсия
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
1
Валенсия
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
Валенсия
1 : 1
Реал
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
был в запасе
Валенсия
1
Реал
1
был в запасе
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