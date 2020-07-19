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Ману Гарсия
№19
Полузащитник
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Команда
Алавес
Гражданство
Испания
Дата рождения
26 апр. 1986 (34) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
19.07.2020
19 июля 2020
вс
18:00
Алавес
0 : 5
Барселона
19.07.2020
19 июля 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 59'
Алавес
0
Барселона
5
минуты: 1' - 59'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
Бетис
1 : 2
Алавес
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
минуты: 46' - 90'
Бетис
1
Алавес
2
минуты: 46' - 90'
13.07.2020
13 июля 2020
пн
20:30
Алавес
0 : 0
Хетафе
56'
56'
56'
13.07.2020
13 июля 2020
пн
20:30
минуты: 1' - 90'
Алавес
0
Хетафе
0
минуты: 1' - 90'
10.07.2020
10 июля 2020
пт
23:00
Реал
2 : 0
Алавес
10.07.2020
10 июля 2020
пт
23:00
был в запасе
Реал
2
Алавес
0
был в запасе
04.07.2020
04 июля 2020
сб
20:30
Вальядолид
1 : 0
Алавес
04.07.2020
04 июля 2020
сб
20:30
минуты: 89' - 90'
Вальядолид
1
Алавес
0
минуты: 89' - 90'
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:30
Алавес
0 : 2
Гранада
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:30
был в запасе
Алавес
0
Гранада
2
был в запасе
27.06.2020
27 июня 2020
сб
23:00
Атлетико
2 : 1
Алавес
27.06.2020
27 июня 2020
сб
23:00
был в запасе
Атлетико
2
Алавес
1
был в запасе
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:30
Алавес
0 : 1
Осасуна
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:30
минуты: 85' - 90'
Алавес
0
Осасуна
1
минуты: 85' - 90'
21.06.2020
21 июня 2020
вс
15:00
Сельта
6 : 0
Алавес
21.06.2020
21 июня 2020
вс
15:00
был в запасе
Сельта
6
Алавес
0
был в запасе
18.06.2020
18 июня 2020
чт
20:30
Алавес
2 : 0
Реал Сосьедад
18.06.2020
18 июня 2020
чт
20:30
был в запасе
Алавес
2
Реал Сосьедад
0
был в запасе
06.03.2020
06 марта 2020
пт
23:00
Алавес
1 : 1
Валенсия
06.03.2020
06 марта 2020
пт
23:00
минуты: 82' - 90'
Алавес
1
Валенсия
1
минуты: 82' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
Леганес
1 : 1
Алавес
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
16:00
Алавес
2 : 1
Атлетик
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
2
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:00
Мальорка
1 : 0
Алавес
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:00
минуты: 68' - 90'
Мальорка
1
Алавес
0
минуты: 68' - 90'
07.02.2020
07 февр. 2020
пт
23:00
Алавес
2 : 1
Эйбар
85'
85'
85'
07.02.2020
07 февр. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
2
Эйбар
1
минуты: 1' - 90'
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
20:30
Севилья
1 : 1
Алавес
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
Алавес
1 : 2
Вильярреал
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Алавес
1
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
15:00
Леванте
0 : 1
Алавес
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
0
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
18:00
Алавес
1 : 1
Бетис
45'
45'
45'
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
1
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Барселона
4 : 1
Алавес
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
4
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
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