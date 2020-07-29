Тео Эрнандес
№19
Защитник
Подписаться
Команда
Милан
Гражданство
Франция
Дата рождения
6 окт. 1997 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.07.2020 29 июля 2020 ср 20:30
Сампдория
-:-
Милан
29.07.2020 29 июля 2020 ср 20:30
минуты: 1' - 90'
Сампдория
-
Милан
-
21.07.2020 21 июля 2020 вт 22:45
Сассуоло
1 : 2
Милан
38'
38'
38'
21.07.2020 21 июля 2020 вт 22:45
минуты: 1' - 46'
Сассуоло
1
Милан
2
минуты: 1' - 46'
18.07.2020 18 июля 2020 сб 22:45
Милан
5 : 1
Болонья
18.07.2020 18 июля 2020 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Милан
5
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
15.07.2020 15 июля 2020 ср 20:30
Милан
3 : 1
Парма
15.07.2020 15 июля 2020 ср 20:30
минуты: 1' - 80'
Милан
3
Парма
1
минуты: 1' - 80'
12.07.2020 12 июля 2020 вс 22:45
Наполи
2 : 2
Милан
20'
75'
20'
75'
20'
75'
12.07.2020 12 июля 2020 вс 22:45
20'
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Милан
2
минуты: 1' - 90'
07.07.2020 07 июля 2020 вт 22:45
Милан
4 : 2
Ювентус
07.07.2020 07 июля 2020 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Милан
4
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
04.07.2020 04 июля 2020 сб 22:45
Лацио
0 : 3
Милан
04.07.2020 04 июля 2020 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Лацио
0
Милан
3
минуты: 1' - 90'
01.07.2020 01 июля 2020 ср 22:45
СПАЛ
2 : 2
Милан
01.07.2020 01 июля 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 65'
СПАЛ
2
Милан
2
минуты: 1' - 65'
28.06.2020 28 июня 2020 вс 18:15
Милан
2 : 0
Рома
28.06.2020 28 июня 2020 вс 18:15
минуты: 1' - 90'
Милан
2
Рома
0
минуты: 1' - 90'
22.06.2020 22 июня 2020 пн 20:30
Лечче
1 : 4
Милан
22.06.2020 22 июня 2020 пн 20:30
минуты: 1' - 90'
Лечче
1
Милан
4
минуты: 1' - 90'
08.03.2020 08 марта 2020 вс 17:00
Милан
1 : 2
Дженоа
08.03.2020 08 марта 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Дженоа
2
минуты: 1' - 90'
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:45
Фиорентина
1 : 1
Милан
85'
85'
85'
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Милан
1
минуты: 1' - 90'
17.02.2020 17 февр. 2020 пн 22:45
Милан
1 : 0
Торино
17.02.2020 17 февр. 2020 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Торино
0
минуты: 1' - 90'
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 22:45
Интер
4 : 2
Милан
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Интер
4
Милан
2
минуты: 1' - 90'
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 17:00
Милан
1 : 1
Верона
45'
45'
45'
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Верона
1
минуты: 1' - 90'
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 22:45
Брешиа
0 : 1
Милан
36'
36'
36'
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Брешиа
0
Милан
1
минуты: 1' - 90'
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 14:30
Милан
3 : 2
Удинезе
72'
72'
72'
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 14:30
72'
минуты: 1' - 90'
Милан
3
Удинезе
2
минуты: 1' - 90'
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 17:00
Кальяри
0 : 2
Милан
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
0
Милан
2
минуты: 1' - 90'
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 17:00
Милан
0 : 0
Сампдория
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Милан
0
Сампдория
0
минуты: 1' - 90'
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
Милан
0 : 0
Сассуоло
29'
29'
29'
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Милан
0
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90'
Показать все игры