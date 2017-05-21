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Альваро Лемос
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:45
Сельта
2 : 2
Реал Сосьедад
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:45
был в запасе
Сельта
2
Реал Сосьедад
2
был в запасе
07.05.2017
07 мая 2017
вс
21:45
Малага
3 : 0
Сельта
14'
14'
14'
07.05.2017
07 мая 2017
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Малага
3
Сельта
0
минуты: 1' - 90'
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
21:45
Сельта
0 : 3
Атлетик
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Атлетик
3
минуты: 1' - 90'
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
17:15
Сельта
0 : 1
Бетис
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
21:45
Гранада
0 : 3
Сельта
59'
59'
59'
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Гранада
0
Сельта
3
минуты: 1' - 90'
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
20:30
Спортинг
1 : 1
Сельта
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
20:30
был в запасе
Спортинг
1
Сельта
1
был в запасе
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:45
Леганес
0 : 2
Сельта
32'
32'
32'
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:45
32'
минуты: 1' - 79'
Леганес
0
Сельта
2
минуты: 1' - 79'
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
20:30
Реал Сосьедад
1 : 0
Сельта
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
20:30
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Сельта
0
был в запасе
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
20:30
Сельта
3 : 1
Гранада
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
20:30
был в запасе
Сельта
3
Гранада
1
был в запасе
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
18:15
Сельта
2 : 1
Валенсия
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
18:15
был в запасе
Сельта
2
Валенсия
1
был в запасе
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
13:00
Осасуна
0 : 0
Сельта
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
13:00
был в запасе
Осасуна
0
Сельта
0
был в запасе
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
14:00
Сельта
0 : 4
Атлетико
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
14:00
был в запасе
Сельта
0
Атлетико
4
был в запасе