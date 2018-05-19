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Матч-центр
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Хосе Наранхо
№24
Полузащитник
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Команда
Тенерифе
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
19.05.2018
19 мая 2018
сб
17:15
Леганес
3 : 2
Бетис
64'
64'
64'
19.05.2018
19 мая 2018
сб
17:15
64'
минуты: 1' - 90'
Леганес
3
Бетис
2
минуты: 1' - 90'
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
19:30
Реал
2 : 1
Леганес
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
19:30
был в запасе
Реал
2
Леганес
1
был в запасе
20.04.2018
20 апр. 2018
пт
22:00
Леганес
0 : 0
Депортиво
20.04.2018
20 апр. 2018
пт
22:00
был в запасе
Леганес
0
Депортиво
0
был в запасе
17.04.2018
17 апр. 2018
вт
22:30
Вильярреал
2 : 1
Леганес
17.04.2018
17 апр. 2018
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
2
Леганес
1
минуты: 1' - 90'
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:30
Леганес
1 : 0
Сельта
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:30
был в запасе
Леганес
1
Сельта
0
был в запасе
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
17:15
Леганес
0 : 1
Валенсия
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
17:15
был в запасе
Леганес
0
Валенсия
1
был в запасе
18.03.2018
18 марта 2018
вс
14:00
Леганес
2 : 1
Севилья
18.03.2018
18 марта 2018
вс
14:00
был в запасе
Леганес
2
Севилья
1
был в запасе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
22:45
Атлетик
2 : 0
Леганес
11.03.2018
11 марта 2018
вс
22:45
был в запасе
Атлетик
2
Леганес
0
был в запасе
03.03.2018
03 марта 2018
сб
20:30
Леганес
2 : 0
Малага
03.03.2018
03 марта 2018
сб
20:30
был в запасе
Леганес
2
Малага
0
был в запасе
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
23:30
Атлетико
4 : 0
Леганес
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
23:30
был в запасе
Атлетико
4
Леганес
0
был в запасе
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
20:30
Леганес
0 : 0
Лас-Пальмас
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
20:30
был в запасе
Леганес
0
Лас-Пальмас
0
был в запасе
16.02.2018
16 февр. 2018
пт
23:00
Жирона
3 : 0
Леганес
16.02.2018
16 февр. 2018
пт
23:00
был в запасе
Жирона
3
Леганес
0
был в запасе
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
20:30
Леганес
0 : 1
Эйбар
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Леганес
0
Эйбар
1
минуты: 1' - 90'
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
14:00
Хетафе
0 : 0
Леганес
46'
46'
46'
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
0
Леганес
0
минуты: 1' - 90'
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
14:00
Леганес
3 : 2
Эспаньол
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
3
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90'
15.01.2018
15 янв. 2018
пн
23:00
Бетис
3 : 2
Леганес
15.01.2018
15 янв. 2018
пн
23:00
был в запасе
Бетис
3
Леганес
2
был в запасе
07.01.2018
07 янв. 2018
вс
14:00
Леганес
1 : 0
Реал Сосьедад
07.01.2018
07 янв. 2018
вс
14:00
был в запасе
Леганес
1
Реал Сосьедад
0
был в запасе
19.12.2017
19 дек. 2017
вт
23:30
Леванте
0 : 0
Леганес
19.12.2017
19 дек. 2017
вт
23:30
был в запасе
Леванте
0
Леганес
0
был в запасе
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
20:30
Депортиво
1 : 0
Леганес
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
20:30
был в запасе
Депортиво
1
Леганес
0
был в запасе
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
14:00
Леганес
3 : 1
Вильярреал
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
14:00
был в запасе
Леганес
3
Вильярреал
1
был в запасе
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