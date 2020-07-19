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Кенан Кодро
№11
Нападающий
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Команда
Атлетик
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
19 авг. 1993 (26) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
германия. бундеслига
германия. кубок
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
Гранада
4 : 0
Атлетик
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
был в запасе
Гранада
4
Атлетик
0
был в запасе
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
Атлетик
0 : 2
Леганес
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
минуты: 83' - 90'
Атлетик
0
Леганес
2
минуты: 83' - 90'
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:00
Леванте
1 : 2
Атлетик
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:00
минуты: 87' - 90'
Леванте
1
Атлетик
2
минуты: 87' - 90'
09.07.2020
09 июля 2020
чт
23:00
Атлетик
1 : 2
Севилья
09.07.2020
09 июля 2020
чт
23:00
минуты: 78' - 90'
Атлетик
1
Севилья
2
минуты: 78' - 90'
05.07.2020
05 июля 2020
вс
15:00
Атлетик
0 : 1
Реал
05.07.2020
05 июля 2020
вс
15:00
был в запасе
Атлетик
0
Реал
1
был в запасе
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:30
Валенсия
0 : 2
Атлетик
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:30
был в запасе
Валенсия
0
Атлетик
2
был в запасе
27.06.2020
27 июня 2020
сб
15:00
Атлетик
3 : 1
Мальорка
27.06.2020
27 июня 2020
сб
15:00
минуты: 84' - 90'
Атлетик
3
Мальорка
1
минуты: 84' - 90'
23.06.2020
23 июня 2020
вт
23:00
Барселона
1 : 0
Атлетик
23.06.2020
23 июня 2020
вт
23:00
был в запасе
Барселона
1
Атлетик
0
был в запасе
20.06.2020
20 июня 2020
сб
18:00
Атлетик
1 : 0
Бетис
20.06.2020
20 июня 2020
сб
18:00
был в запасе
Атлетик
1
Бетис
0
был в запасе
17.06.2020
17 июня 2020
ср
20:30
Эйбар
2 : 2
Атлетик
17.06.2020
17 июня 2020
ср
20:30
был в запасе
Эйбар
2
Атлетик
2
был в запасе
14.06.2020
14 июня 2020
вс
15:00
Атлетик
1 : 1
Атлетико
14.06.2020
14 июня 2020
вс
15:00
минуты: 90' - 90'
Атлетик
1
Атлетико
1
минуты: 90' - 90'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
16:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Атлетик
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 46'
Реал Сосьедад
2
Атлетик
1
минуты: 1' - 46'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
15:00
Эспаньол
1 : 1
Атлетик
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
15:00
минуты: 84' - 90'
Эспаньол
1
Атлетик
1
минуты: 84' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:30
Атлетик
1 : 1
Сельта
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:30
был в запасе
Атлетик
1
Сельта
1
был в запасе
03.01.2020
03 янв. 2020
пт
23:00
Севилья
1 : 1
Атлетик
03.01.2020
03 янв. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
23:00
Реал
0 : 0
Атлетик
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал
0
Атлетик
0
минуты: 1' - 90'
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
16:00
Бетис
3 : 2
Атлетик
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
3
Атлетик
2
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:00
Осасуна
1 : 2
Атлетик
79'
79'
79'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:00
79'
был в запасе
Осасуна
1
Атлетик
2
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Леганес
1 : 1
Атлетик
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Леганес
1
Атлетик
1
был в запасе