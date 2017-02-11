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Тано Боннин
№3
Защитник
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Команда
Осасуна
Гражданство
Доминиканская Республика
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2016/2017
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:45
Осасуна
1 : 3
Реал
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:45
минуты: 1' - 15'
Осасуна
1
Реал
3
минуты: 1' - 15'
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
20:30
Реал Сосьедад
3 : 2
Осасуна
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Осасуна
2
минуты: 1' - 90'
27.01.2017
27 янв. 2017
пт
22:45
Осасуна
1 : 1
Малага
27.01.2017
27 янв. 2017
пт
22:45
был в запасе
Осасуна
1
Малага
1
был в запасе
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
14:00
Осасуна
3 : 4
Севилья
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
3
Севилья
4
минуты: 1' - 90'
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
20:30
Гранада
1 : 1
Осасуна
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
20:30
был в запасе
Гранада
1
Осасуна
1
был в запасе
09.01.2017
09 янв. 2017
пн
22:45
Осасуна
3 : 3
Валенсия
09.01.2017
09 янв. 2017
пн
22:45
был в запасе
Осасуна
3
Валенсия
3
был в запасе
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
20:30
Депортиво
2 : 0
Осасуна
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Депортиво
2
Осасуна
0
минуты: 1' - 90'
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
15:00
Осасуна
0 : 3
Барселона
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
15:00
минуты: 64' - 90'
Осасуна
0
Барселона
3
минуты: 64' - 90'
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
20:30
Спортинг
3 : 1
Осасуна
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
20:30
был в запасе
Спортинг
3
Осасуна
1
был в запасе
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
18:15
Осасуна
0 : 3
Атлетико
10'
10'
10'
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
18:15
минуты: 1' - 45'
Осасуна
0
Атлетико
3
минуты: 1' - 45'
21.11.2016
21 нояб. 2016
пн
22:45
Леганес
2 : 0
Осасуна
21.11.2016
21 нояб. 2016
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Леганес
2
Осасуна
0
минуты: 1' - 90'
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
20:30
Осасуна
0 : 1
Алавес
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
20:30
был в запасе
Осасуна
0
Алавес
1
был в запасе
21.10.2016
21 окт. 2016
пт
21:45
Осасуна
1 : 2
Бетис
21.10.2016
21 окт. 2016
пт
21:45
был в запасе
Осасуна
1
Бетис
2
был в запасе
17.10.2016
17 окт. 2016
пн
21:45
Эйбар
2 : 3
Осасуна
17.10.2016
17 окт. 2016
пн
21:45
был в запасе
Эйбар
2
Осасуна
3
был в запасе
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
19:30
Осасуна
2 : 2
Лас-Пальмас
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
19:30
минуты: 61' - 90'
Осасуна
2
Лас-Пальмас
2
минуты: 61' - 90'
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
19:30
Вильярреал
3 : 1
Осасуна
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
3
Осасуна
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2016
22 сент. 2016
чт
21:00
Осасуна
1 : 2
Эспаньол
22.09.2016
22 сент. 2016
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
1
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90'
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
17:00
Реал
5 : 2
Осасуна
75'
75'
75'
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Реал
5
Осасуна
2
минуты: 1' - 90'
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
19:15
Осасуна
0 : 2
Реал Сосьедад
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
19:15
был в запасе
Осасуна
0
Реал Сосьедад
2
был в запасе
19.08.2016
19 авг. 2016
пт
21:45
Малага
1 : 1
Осасуна
19.08.2016
19 авг. 2016
пт
21:45
был в запасе
Малага
1
Осасуна
1
был в запасе