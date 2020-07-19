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Давид Гарсия
№5
Защитник
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Команда
Осасуна
Гражданство
Испания
Дата рождения
14 февр. 1994 (26) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2016/2017
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
Осасуна
2 : 2
Мальорка
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
2
Мальорка
2
минуты: 1' - 90'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
Барселона
1 : 2
Осасуна
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
1
Осасуна
2
минуты: 1' - 90'
11.07.2020
11 июля 2020
сб
18:00
Осасуна
2 : 1
Сельта
48'
48'
48'
11.07.2020
11 июля 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
2
Сельта
1
минуты: 1' - 90'
08.07.2020
08 июля 2020
ср
21:30
Бетис
3 : 0
Осасуна
12'
12'
12'
08.07.2020
08 июля 2020
ср
21:30
минуты: 1' - 90'
Бетис
3
Осасуна
0
минуты: 1' - 90'
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
Осасуна
0 : 0
Хетафе
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
был в запасе
Осасуна
0
Хетафе
0
был в запасе
02.07.2020
02 июля 2020
чт
20:30
Эйбар
0 : 2
Осасуна
02.07.2020
02 июля 2020
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Эйбар
0
Осасуна
2
минуты: 1' - 90'
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:30
Алавес
0 : 1
Осасуна
85'
85'
85'
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Алавес
0
Осасуна
1
минуты: 1' - 90'
21.06.2020
21 июня 2020
вс
20:30
Валенсия
2 : 0
Осасуна
21.06.2020
21 июня 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Валенсия
2
Осасуна
0
минуты: 1' - 90'
17.06.2020
17 июня 2020
ср
23:00
Осасуна
0 : 5
Атлетико
17.06.2020
17 июня 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 67'
Осасуна
0
Атлетико
5
минуты: 1' - 67'
14.06.2020
14 июня 2020
вс
23:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Осасуна
14.06.2020
14 июня 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
1
Осасуна
1
минуты: 1' - 90'
08.03.2020
08 марта 2020
вс
14:00
Осасуна
1 : 0
Эспаньол
08.03.2020
08 марта 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
01.03.2020
01 марта 2020
вс
14:00
Севилья
3 : 2
Осасуна
01.03.2020
01 марта 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
3
Осасуна
2
минуты: 1' - 90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:00
Осасуна
0 : 3
Гранада
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
0
Гранада
3
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:30
Атлетик
0 : 1
Осасуна
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:30
минуты: 88' - 90'
Атлетик
0
Осасуна
1
минуты: 88' - 90'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
18:00
Осасуна
1 : 4
Реал
69'
69'
69'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
1
Реал
4
минуты: 1' - 90'
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
20:30
Вильярреал
3 : 1
Осасуна
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
3
Осасуна
1
минуты: 1' - 90'
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
Осасуна
2 : 0
Леванте
53'
53'
53'
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
2
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
Осасуна
0 : 0
Вальядолид
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Осасуна
0
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
23:00
Сельта
1 : 1
Осасуна
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Осасуна
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
16:00
Осасуна
3 : 4
Реал Сосьедад
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
3
Реал Сосьедад
4
минуты: 1' - 90'
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