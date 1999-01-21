Маланг Сарр
№43
Защитник
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Команда
Ницца
Гражданство
Франция
Дата рождения
23 янв. 1999 (21) год
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.03.2020 07 марта 2020 сб 22:00
Ницца
2 : 1
Монако
07.03.2020 07 марта 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Монако
1
минуты: 1' - 90'
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 21:00
Ницца
2 : 2
Брест
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 21:00
был в запасе
Ницца
2
Брест
2
был в запасе
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 22:00
Тулуза
0 : 2
Ницца
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Ницца
2
минуты: 1' - 90'
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 22:00
Ницца
1 : 3
Ним
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 22:00
был в запасе
Ницца
1
Ним
3
был в запасе
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 21:00
Реймс
1 : 1
Ницца
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 17:00
Ницца
2 : 1
Лион
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 17:00
был в запасе
Ницца
2
Лион
1
был в запасе
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 22:45
Ницца
1 : 1
Ренн
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
Ницца
3 : 0
Тулуза
16'
16'
16'
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
16'
минуты: 1' - 90'
Ницца
3
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 22:00
Брест
0 : 0
Ницца
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Брест
0
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 22:00
Ницца
4 : 1
Метц
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
4
Метц
1
минуты: 1' - 90'
04.12.2019 04 дек. 2019 ср 21:00
Сент-Этьен
4 : 1
Ницца
04.12.2019 04 дек. 2019 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
4
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:00
Ницца
3 : 1
Анжер
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
3
Анжер
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 19:30
Лион
2 : 1
Ницца
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 19:30
был в запасе
Лион
2
Ницца
1
был в запасе
08.11.2019 08 нояб. 2019 пт 22:45
Ницца
1 : 1
Бордо
08.11.2019 08 нояб. 2019 пт 22:45
был в запасе
Ницца
1
Бордо
1
был в запасе
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 19:00
Ницца
2 : 0
Реймс
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:00
Страсбур
1 : 0
Ницца
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
18.10.2019 18 окт. 2019 пт 21:45
Ницца
1 : 4
ПСЖ
18.10.2019 18 окт. 2019 пт 21:45
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
ПСЖ
4
минуты: 1' - 90'
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 21:00
Нант
1 : 0
Ницца
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
Ницца
1 : 1
Лилль
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
был в запасе
Ницца
1
Лилль
1
был в запасе
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 22:00
Монако
3 : 1
Ницца
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 22:00
минуты: 1' - 78'
Монако
3
Ницца
1
минуты: 1' - 78'
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