Алекси Босетти
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
Лион
3 : 3
Ницца
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
был в запасе
Лион
3
Ницца
3
был в запасе
20.01.2017 20 янв. 2017 пт 22:45
Бастия
1 : 1
Ницца
20.01.2017 20 янв. 2017 пт 22:45
был в запасе
Бастия
1
Ницца
1
был в запасе
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
Ницца
0 : 0
Метц
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
был в запасе
Ницца
0
Метц
0
был в запасе
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
Бордо
0 : 0
Ницца
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
был в запасе
Бордо
0
Ницца
0
был в запасе
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 21:00
Ницца
1 : 1
Лилль
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 21:00
был в запасе
Ницца
1
Лилль
1
был в запасе
14.08.2016 14 авг. 2016 вс 18:00
Ницца
1 : 0
Ренн
14.08.2016 14 авг. 2016 вс 18:00
был в запасе
Ницца
1
Ренн
0
был в запасе