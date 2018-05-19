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Николя Басен
№39
Защитник
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Команда
Метц
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2017/2018
2016/2017
19.05.2018
19 мая 2018
сб
22:00
Метц
0 : 4
Бордо
19.05.2018
19 мая 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Метц
0
Бордо
4
минуты: 1' - 90'
12.05.2018
12 мая 2018
сб
22:00
Амьен
2 : 0
Метц
12.05.2018
12 мая 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
2
Метц
0
минуты: 1' - 90'
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
Метц
3 : 0
Страсбур
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
был в запасе
Метц
3
Страсбур
0
был в запасе
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
22:00
Монпелье
1 : 3
Метц
90'
90'
90'
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
22:00
90'
был в запасе
Монпелье
1
Метц
3
был в запасе
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
22:00
Метц
1 : 1
Ренн
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
22:00
был в запасе
Метц
1
Ренн
1
был в запасе
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
22:00
Ницца
3 : 1
Метц
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
22:00
был в запасе
Ницца
3
Метц
1
был в запасе
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
21:00
Метц
0 : 3
Марсель
15'
15'
15'
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Метц
0
Марсель
3
минуты: 1' - 90'
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
22:00
Метц
0 : 2
Амьен
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
22:00
был в запасе
Метц
0
Амьен
2
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
22:00
Тулуза
0 : 0
Метц
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
22:00
был в запасе
Тулуза
0
Метц
0
был в запасе
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
19:00
Метц
0 : 3
Лилль
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
19:00
был в запасе
Метц
0
Лилль
3
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:00
Лион
2 : 0
Метц
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:00
был в запасе
Лион
2
Метц
0
был в запасе