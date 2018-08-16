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Лента
Матч-центр
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Жульен Кето
№28
Защитник
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Команда
Нанси
Гражданство
Франция
Дата рождения
2 янв. 1988 (32) года
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:00
АПОЭЛ
3 : 1
Хапоэль
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:00
был в запасе
АПОЭЛ
3
Хапоэль
1
был в запасе
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
20:00
Хапоэль
2 : 2
АПОЭЛ
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
20:00
был в запасе
Хапоэль
2
АПОЭЛ
2
был в запасе