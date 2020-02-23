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Файто Мауасса
№17
Защитник
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Команда
Ренн
Гражданство
Франция
Дата рождения
6 июля 1998 (22) года
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:00
Ренн
2 : 1
Ним
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
2
Ним
1
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
Реймс
1 : 0
Ренн
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90'
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:00
Ренн
0 : 0
Брест
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
0
Брест
0
минуты: 1' - 90'
04.02.2020
04 февр. 2020
вт
21:00
Лилль
1 : 0
Ренн
04.02.2020
04 февр. 2020
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90'
31.01.2020
31 янв. 2020
пт
22:45
Ренн
3 : 2
Нант
32'
32'
32'
31.01.2020
31 янв. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ренн
3
Нант
2
минуты: 1' - 90'
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
Ницца
1 : 1
Ренн
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
21:00
Ним
0 : 1
Ренн
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Ним
0
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
10.01.2020
10 янв. 2020
пт
22:45
Ренн
0 : 1
Марсель
10.01.2020
10 янв. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ренн
0
Марсель
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:00
Лион
0 : 1
Ренн
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:00
Ренн
2 : 1
Анжер
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
2
Анжер
1
минуты: 1' - 90'
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
21:00
Метц
0 : 1
Ренн
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Метц
0
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
19:00
Ренн
2 : 1
Сент-Этьен
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Дижон
2 : 1
Ренн
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Дижон
2
Ренн
1
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Ренн
3 : 1
Амьен
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Ренн
3
Амьен
1
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
Ренн
3 : 2
Тулуза
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
3
Тулуза
2
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
18:00
Монако
3 : 2
Ренн
12'
12'
12'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
18:00
12'
минуты: 1' - 90'
Монако
3
Ренн
2
минуты: 1' - 90'
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
18:00
Ренн
0 : 1
Реймс
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
0
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
22:00
Марсель
1 : 1
Ренн
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Ренн
1 : 1
Лилль
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Ренн
1
Лилль
1
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
Брест
0 : 0
Ренн
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Брест
0
Ренн
0
минуты: 1' - 90'
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