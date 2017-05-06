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Йоанн Ривьер
№7
Нападающий
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Команда
Дижон
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
06.05.2017
06 мая 2017
сб
21:00
Генгам
4 : 0
Дижон
06.05.2017
06 мая 2017
сб
21:00
минуты: 73' - 90'
Генгам
4
Дижон
0
минуты: 73' - 90'
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
18:00
Дижон
0 : 0
Бордо
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
18:00
был в запасе
Дижон
0
Бордо
0
был в запасе
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
21:00
Дижон
3 : 2
Анжер
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
21:00
был в запасе
Дижон
3
Анжер
2
был в запасе
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
22:00
Монако
2 : 1
Дижон
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
22:00
минуты: 88' - 90'
Монако
2
Дижон
1
минуты: 88' - 90'
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
21:00
Дижон
1 : 2
Бастия
89'
89'
89'
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
21:00
минуты: 81' - 90'
Дижон
1
Бастия
2
минуты: 81' - 90'
04.03.2017
04 марта 2017
сб
22:00
Дижон
0 : 1
Ницца
04.03.2017
04 марта 2017
сб
22:00
минуты: 90' - 90'
Дижон
0
Ницца
1
минуты: 90' - 90'
24.02.2017
24 февр. 2017
пт
21:00
Нант
3 : 1
Дижон
24.02.2017
24 февр. 2017
пт
21:00
был в запасе
Нант
3
Дижон
1
был в запасе
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:00
Дижон
2 : 0
Кан
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:00
был в запасе
Дижон
2
Кан
0
был в запасе
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:00
Монпелье
1 : 1
Дижон
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:00
был в запасе
Монпелье
1
Дижон
1
был в запасе
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Дижон
2 : 0
Тулуза
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
минуты: 90' - 90'
Дижон
2
Тулуза
0
минуты: 90' - 90'
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
17:00
Ницца
2 : 1
Дижон
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
17:00
минуты: 89' - 90'
Ницца
2
Дижон
1
минуты: 89' - 90'
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
16:30
Дижон
1 : 2
Марсель
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
16:30
был в запасе
Дижон
1
Марсель
2
был в запасе
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
23:00
Дижон
1 : 1
Монако
20'
20'
20'
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
23:00
минуты: 1' - 58'
Дижон
1
Монако
1
минуты: 1' - 58'
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
Бордо
3 : 2
Дижон
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
был в запасе
Бордо
3
Дижон
2
был в запасе
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
Нанси
1 : 0
Дижон
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
минуты: 85' - 90'
Нанси
1
Дижон
0
минуты: 85' - 90'
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
22:00
Дижон
3 : 3
Генгам
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
22:00
минуты: 79' - 90'
Дижон
3
Генгам
3
минуты: 79' - 90'
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
Бастия
0 : 0
Дижон
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 83' - 90'
Бастия
0
Дижон
0
минуты: 83' - 90'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
Дижон
1 : 0
Лорьян
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 90' - 90'
Дижон
1
Лорьян
0
минуты: 90' - 90'
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
18:00
Сент-Этьен
1 : 1
Дижон
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
18:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Дижон
1
был в запасе
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:00
Дижон
3 : 3
Монпелье
90'
90'
90'
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:00
90'
минуты: 67' - 90'
Дижон
3
Монпелье
3
минуты: 67' - 90'
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