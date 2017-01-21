Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Йоан Гастьен
№22
Полузащитник
Подписаться
Команда
Дижон
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
22:00
Дижон
0 : 0
Лилль
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
22:00
был в запасе
Дижон
0
Лилль
0
был в запасе
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:00
Монпелье
1 : 1
Дижон
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
1
Дижон
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Дижон
2 : 0
Тулуза
57'
57'
57'
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
минуты: 1' - 90'
Дижон
2
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
17:00
Ницца
2 : 1
Дижон
84'
84'
84'
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Дижон
1
минуты: 1' - 90'
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
16:30
Дижон
1 : 2
Марсель
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
16:30
минуты: 46' - 90'
Дижон
1
Марсель
2
минуты: 46' - 90'
02.12.2016
02 дек. 2016
пт
22:45
Кан
3 : 3
Дижон
02.12.2016
02 дек. 2016
пт
22:45
минуты: 87' - 90'
Кан
3
Дижон
3
минуты: 87' - 90'
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
23:00
Дижон
1 : 1
Монако
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Монако
1
минуты: 1' - 90'
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
Бордо
3 : 2
Дижон
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
минуты: 63' - 90'
Бордо
3
Дижон
2
минуты: 63' - 90'
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
Нанси
1 : 0
Дижон
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
был в запасе
Нанси
1
Дижон
0
был в запасе
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
22:00
Дижон
3 : 3
Генгам
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
22:00
минуты: 70' - 90'
Дижон
3
Генгам
3
минуты: 70' - 90'
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
Бастия
0 : 0
Дижон
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Бастия
0
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
Дижон
1 : 0
Лорьян
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Лорьян
0
минуты: 1' - 90'
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
18:00
Сент-Этьен
1 : 1
Дижон
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
1
Дижон
1
минуты: 1' - 90'
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:00
Дижон
3 : 3
Монпелье
68'
68'
68'
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 45' - 90'
Дижон
3
Монпелье
3
минуты: 45' - 90'
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
21:00
Дижон
3 : 0
Ренн
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
21:00
минуты: 81' - 90'
Дижон
3
Ренн
0
минуты: 81' - 90'
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
22:00
ПСЖ
3 : 0
Дижон
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
3
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
21:00
Дижон
0 : 0
Метц
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
21:00
был в запасе
Дижон
0
Метц
0
был в запасе
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
18:00
Дижон
4 : 2
Лион
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
18:00
минуты: 75' - 90'
Дижон
4
Лион
2
минуты: 75' - 90'
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
21:00
Лилль
1 : 0
Дижон
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
21:00
был в запасе
Лилль
1
Дижон
0
был в запасе
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
21:00
Дижон
0 : 1
Нант
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
21:00
был в запасе
Дижон
0
Нант
1
был в запасе