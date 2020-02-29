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Жордан Мари
№14
Полузащитник
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Команда
Дижон
Гражданство
Франция
Дата рождения
29 сент. 1991 (28) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:30
ПСЖ
4 : 0
Дижон
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:30
был в запасе
ПСЖ
4
Дижон
0
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
1 : 1
Монако
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Дижон
1
Монако
1
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Бордо
2 : 2
Дижон
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Бордо
2
Дижон
2
был в запасе
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
3 : 3
Нант
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Дижон
3
Нант
3
был в запасе
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
Ним
2 : 0
Дижон
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
был в запасе
Ним
2
Дижон
0
был в запасе
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
3 : 0
Брест
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Дижон
3
Брест
0
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Монпелье
2 : 1
Дижон
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Монпелье
2
Дижон
1
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
19:00
Дижон
1 : 0
Лилль
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
19:00
был в запасе
Дижон
1
Лилль
0
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Дижон
2 : 2
Метц
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Дижон
2
Метц
2
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
Анжер
2 : 0
Дижон
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90'