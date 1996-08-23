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Валентен Росье
№19
Защитник
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Команда
Спортинг
Гражданство
Франция
Дата рождения
19 авг. 1996 (23) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
ЛАСК
3 : 0
Спортинг
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
ЛАСК
3
Спортинг
0
минуты: 1' - 90'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Спортинг
4 : 0
ПСВ
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Спортинг
4
ПСВ
0
минуты: 1' - 90'
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
20:55
Русенборг
0 : 2
Спортинг
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Русенборг
0
Спортинг
2
минуты: 1' - 90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Спортинг
1 : 0
Русенборг
75'
75'
75'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Спортинг
1
Русенборг
0
минуты: 1' - 90'
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
ПСВ
3 : 2
Спортинг
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
ПСВ
3
Спортинг
2
минуты: 1' - 90'