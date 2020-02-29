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Юнис Абдельхамид
№5
Защитник
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Команда
Реймс
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 сент. 1987 (32) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:00
Монако
1 : 1
Реймс
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
Сент-Этьен
1 : 1
Реймс
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
Реймс
1 : 0
Ренн
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
19:00
Страсбур
3 : 0
Реймс
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
3
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
Реймс
1 : 1
Ницца
77'
77'
77'
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
77'
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
22:00
Анжер
1 : 4
Реймс
62'
62'
62'
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
22:00
62'
минуты: 1' - 90'
Анжер
1
Реймс
4
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Реймс
0 : 1
Метц
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
0
Метц
1
минуты: 1' - 90'
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
21:00
Амьен
1 : 1
Реймс
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Ним
2 : 0
Реймс
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ним
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Реймс
1 : 1
Лион
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Лион
1
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Тулуза
0 : 1
Реймс
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:00
Реймс
3 : 1
Сент-Этьен
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Реймс
1 : 1
Бордо
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Метц
1 : 1
Реймс
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
Реймс
0 : 0
Анжер
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
0
Анжер
0
минуты: 1' - 90'
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
19:00
Ницца
2 : 0
Реймс
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Ним
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
0
Ним
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Реймс
1 : 0
Монпелье
2', 2'
2', 2'
2', 2'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
2', 2'
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Монпелье
0
минуты: 1' - 90'
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
18:00
Ренн
0 : 1
Реймс
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
0
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Реймс
1 : 2
Дижон
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Дижон
2
минуты: 1' - 90'
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