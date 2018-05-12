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Бенжамин Лерой
№1
Вратарь
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Команда
Дижон
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2017/2018
2016/2017
12.05.2018
12 мая 2018
сб
22:00
Лилль
2 : 1
Дижон
12.05.2018
12 мая 2018
сб
22:00
был в запасе
Лилль
2
Дижон
1
был в запасе
06.05.2018
06 мая 2018
вс
18:00
Дижон
3 : 1
Генгам
06.05.2018
06 мая 2018
вс
18:00
был в запасе
Дижон
3
Генгам
1
был в запасе
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
21:00
Бордо
3 : 1
Дижон
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
21:00
был в запасе
Бордо
3
Дижон
1
был в запасе
20.04.2018
20 апр. 2018
пт
22:00
Дижон
2 : 5
Лион
20.04.2018
20 апр. 2018
пт
22:00
был в запасе
Дижон
2
Лион
5
был в запасе
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
21:00
Нант
1 : 1
Дижон
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
21:00
был в запасе
Нант
1
Дижон
1
был в запасе
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
21:00
Тулуза
0 : 1
Дижон
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
21:00
был в запасе
Тулуза
0
Дижон
1
был в запасе
31.03.2018
31 марта 2018
сб
18:00
Дижон
1 : 3
Марсель
31.03.2018
31 марта 2018
сб
18:00
был в запасе
Дижон
1
Марсель
3
был в запасе
17.03.2018
17 марта 2018
сб
22:00
Монпелье
2 : 2
Дижон
17.03.2018
17 марта 2018
сб
22:00
был в запасе
Монпелье
2
Дижон
2
был в запасе
10.03.2018
10 марта 2018
сб
22:00
Дижон
1 : 1
Амьен
10.03.2018
10 марта 2018
сб
22:00
был в запасе
Дижон
1
Амьен
1
был в запасе
03.03.2018
03 марта 2018
сб
22:00
Сент-Этьен
2 : 2
Дижон
03.03.2018
03 марта 2018
сб
22:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Дижон
2
был в запасе
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
22:00
Дижон
2 : 0
Кан
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
22:00
был в запасе
Дижон
2
Кан
0
был в запасе
20.02.2018
20 февр. 2018
вт
20:30
Труа
0 : 0
Дижон
20.02.2018
20 февр. 2018
вт
20:30
был в запасе
Труа
0
Дижон
0
был в запасе
16.02.2018
16 февр. 2018
пт
22:45
Монако
4 : 0
Дижон
16.02.2018
16 февр. 2018
пт
22:45
был в запасе
Монако
4
Дижон
0
был в запасе
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
22:00
Дижон
3 : 2
Ницца
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
22:00
был в запасе
Дижон
3
Ницца
2
был в запасе
26.01.2018
26 янв. 2018
пт
22:45
Дижон
2 : 1
Ренн
26.01.2018
26 янв. 2018
пт
22:45
был в запасе
Дижон
2
Ренн
1
был в запасе
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
22:00
Страсбур
3 : 2
Дижон
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
22:00
был в запасе
Страсбур
3
Дижон
2
был в запасе
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
23:00
ПСЖ
8 : 0
Дижон
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
23:00
был в запасе
ПСЖ
8
Дижон
0
был в запасе
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
22:00
Дижон
1 : 1
Метц
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
22:00
был в запасе
Дижон
1
Метц
1
был в запасе
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
Анжер
2 : 1
Дижон
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
был в запасе
Анжер
2
Дижон
1
был в запасе
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
22:00
Дижон
3 : 0
Лилль
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
22:00
был в запасе
Дижон
3
Лилль
0
был в запасе
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