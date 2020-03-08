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Матч-центр
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Карл Токо Экамби
№21
Нападающий
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Команда
Лион
Гражданство
Камерун
Дата рождения
14 сент. 1992 (27) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов плей-офф
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
08.03.2020
08 марта 2020
вс
23:00
Лилль
1 : 0
Лион
57'
57'
57'
08.03.2020
08 марта 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
1
Лион
0
минуты: 1' - 90'
01.03.2020
01 марта 2020
вс
23:00
Лион
2 : 0
Сент-Этьен
01.03.2020
01 марта 2020
вс
23:00
минуты: 72' - 90'
Лион
2
Сент-Этьен
0
минуты: 72' - 90'
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
Метц
0 : 2
Лион
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Метц
0
Лион
2
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Лион
1 : 1
Страсбур
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лион
1
Страсбур
1
минуты: 1' - 90'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
23:05
ПСЖ
4 : 2
Лион
90'
90'
90'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
23:05
минуты: 56' - 90'
ПСЖ
4
Лион
2
минуты: 56' - 90'
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
Лион
0 : 0
Амьен
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Амьен
0
минуты: 1' - 90'
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
Ницца
2 : 1
Лион
45'
45'
45'
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
45'
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Лион
1
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Лион
3 : 0
Тулуза
77'
77'
77'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
77'
был в запасе
Лион
3
Тулуза
0
был в запасе