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Поль Делекруа
№1
Вратарь
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Команда
Метц
Гражданство
Франция
Дата рождения
14 окт. 1988 (31) год
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. лига 1 плей-офф за место в лиге 1
Сезон:
2019/2020
2016/2017
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
Метц
0 : 2
Лион
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
был в запасе
Метц
0
Лион
2
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Нант
0 : 0
Метц
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Нант
0
Метц
0
был в запасе
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:00
Метц
1 : 2
Бордо
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Метц
1
Бордо
2
был в запасе
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
Монпелье
1 : 1
Метц
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
был в запасе
Монпелье
1
Метц
1
был в запасе
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
19:00
Метц
3 : 1
Сент-Этьен
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
19:00
был в запасе
Метц
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Реймс
0 : 1
Метц
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Реймс
0
Метц
1
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Метц
1 : 0
Страсбур
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Метц
1
Страсбур
0
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Дижон
2 : 2
Метц
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Дижон
2
Метц
2
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
19:30
Метц
1 : 1
Марсель
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
19:30
был в запасе
Метц
1
Марсель
1
был в запасе
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:00
Ницца
4 : 1
Метц
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
4
Метц
1
минуты: 1' - 90'
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
21:00
Метц
0 : 1
Ренн
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
21:00
был в запасе
Метц
0
Ренн
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Ним
1 : 1
Метц
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Ним
1
Метц
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Метц
1 : 1
Реймс
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Метц
1
Реймс
1
был в запасе
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
Лилль
0 : 0
Метц
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Лилль
0
Метц
0
был в запасе
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
22:00
Метц
2 : 2
Монпелье
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Метц
2
Монпелье
2
был в запасе
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
Брест
2 : 0
Метц
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Брест
2
Метц
0
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Метц
2 : 2
Тулуза
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Метц
2
Тулуза
2
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Сент-Этьен
0 : 1
Метц
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Метц
1
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Метц
1 : 2
Амьен
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Метц
1
Амьен
2
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
Бордо
2 : 0
Метц
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Бордо
2
Метц
0
был в запасе
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