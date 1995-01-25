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Матч-центр
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Вильян Кипрен
№25
Полузащитник
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Команда
Ницца
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 янв. 1995 (25) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
Ницца
1 : 1
Ренн
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Анжер
1 : 1
Ницца
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Ницца
3 : 0
Тулуза
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Ницца
3
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Брест
0 : 0
Ницца
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Брест
0
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:00
Ницца
4 : 1
Метц
9'
9'
9'
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:00
9'
минуты: 1' - 90'
Ницца
4
Метц
1
минуты: 1' - 90'
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
21:00
Сент-Этьен
4 : 1
Ницца
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
4
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Ницца
3 : 1
Анжер
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
3
Анжер
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
19:30
Лион
2 : 1
Ницца
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Лион
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
08.11.2019
08 нояб. 2019
пт
22:45
Ницца
1 : 1
Бордо
08.11.2019
08 нояб. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
19:00
Ницца
2 : 0
Реймс
32'
32'
32'
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
19:00
32'
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
21:45
Ницца
1 : 4
ПСЖ
24'
24'
24'
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
ПСЖ
4
минуты: 1' - 90'
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
Нант
1 : 0
Ницца
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 80'
Нант
1
Ницца
0
минуты: 1' - 80'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Ницца
1 : 1
Лилль
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
Монако
3 : 1
Ницца
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Монако
3
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Ницца
2 : 1
Дижон
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Дижон
1
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
Монпелье
2 : 1
Ницца
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
16:00
Ренн
1 : 2
Ницца
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
1
Ницца
2
минуты: 1' - 90'
28.08.2019
28 авг. 2019
ср
22:00
Ницца
1 : 2
Марсель
28.08.2019
28 авг. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Марсель
2
минуты: 1' - 90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Ним
1 : 2
Ницца
43'
43'
43'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ним
1
Ницца
2
минуты: 1' - 90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
Ницца
2 : 1
Амьен
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Амьен
1
минуты: 1' - 90'