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Фернандо Аристегита
№19
Нападающий
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Команда
Гражданство
Венесуэла
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
18.01.2017
18 янв. 2017
ср
22:00
Нант
1 : 0
Кан
18.01.2017
18 янв. 2017
ср
22:00
был в запасе
Нант
1
Кан
0
был в запасе
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Нант
1 : 0
Монпелье
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
был в запасе
Нант
1
Монпелье
0
был в запасе
16.12.2016
16 дек. 2016
пт
22:45
Анжер
0 : 2
Нант
16.12.2016
16 дек. 2016
пт
22:45
был в запасе
Анжер
0
Нант
2
был в запасе
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
22:00
Генгам
2 : 0
Нант
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
22:00
был в запасе
Генгам
2
Нант
0
был в запасе
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
19:00
ПСЖ
2 : 0
Нант
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
19:00
минуты: 68' - 90'
ПСЖ
2
Нант
0
минуты: 68' - 90'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:00
Ницца
4 : 1
Нант
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:00
был в запасе
Ницца
4
Нант
1
был в запасе
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
Нант
1 : 2
Ренн
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 84' - 90'
Нант
1
Ренн
2
минуты: 84' - 90'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:00
Лорьян
1 : 2
Нант
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:00
был в запасе
Лорьян
1
Нант
2
был в запасе
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:00
Нант
1 : 0
Бастия
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:00
был в запасе
Нант
1
Бастия
0
был в запасе
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
21:45
Марсель
2 : 1
Нант
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
21:45
был в запасе
Марсель
2
Нант
1
был в запасе
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
20:00
Нант
0 : 0
Сент-Этьен
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
20:00
был в запасе
Нант
0
Сент-Этьен
0
был в запасе
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
21:00
Нанси
1 : 1
Нант
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
21:00
минуты: 87' - 90'
Нанси
1
Нант
1
минуты: 87' - 90'
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
16:00
Нант
0 : 3
Метц
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
16:00
минуты: 78' - 90'
Нант
0
Метц
3
минуты: 78' - 90'
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
16:00
Бордо
1 : 0
Нант
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
16:00
минуты: 86' - 90'
Бордо
1
Нант
0
минуты: 86' - 90'
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
21:00
Дижон
0 : 1
Нант
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
21:00
был в запасе
Дижон
0
Нант
1
был в запасе